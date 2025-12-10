В "Дії" вскоре появится карта xPON-провайдеров интернета, - Федоров
В Украине в приложении "Дія" появится карта xPON-провайдеров. Это поможет украинцам проверить, будет ли у них стабильный интернет во время отключений электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
"Украинцы смогут проверить через приложение "Дія", подключен ли их дом к энергонезависимой xPON-сети. Это поможет оценить стабильность интернета, чтобы вы могли спланировать работу или учебу во время обесточивания. Услугу запустим в январе 2026 года", - написал Федоров.
По его словам, на карте можно будет сделать следующее:
- увидеть, какие провайдеры обслуживают конкретный дом и предоставляют доступ к интернету по технологии xPON;
- выяснить, сколько часов будет работать интернет в случае обесточивания.
Также Федоров анонсировал возможность оставлять отзывы и предложения по качеству работы провайдера. Это должно создать здоровую конкуренцию между провайдерами и в целом повысит устойчивость телеком-инфраструктуры по всей Украине.
"Карта покажет реальное состояние покрытия энергонезависимым интернетом по всей стране. Это также позволит выявлять "белые пятна" и направлять ресурсы туда, где связь нужна больше всего - особенно в прифронтовых общинах", - резюмировал он.
Напомним, что в конце ноября 2024 года Министерство цифровой трансформации представило технологию xPON, которая позволяет сохранять домашний интернет во время отключений электроэнергии. Технология xPON обеспечивает стабильное подключение даже при отключении электричества.
Добавим, что в приложении "Дія" может появиться новый сервис, который позволит украинцам фиксировать нарушения правил парковки с помощью фото и геолокации. Соответствующее решение разработала команда финалистов первого государственного хакатона Diia.AIContest.