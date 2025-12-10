ua en ru
В "Дії" незабаром з'явиться мапа xPON-провайдерів інтернету, - Федоров

Україна, Середа 10 грудня 2025 21:13
В "Дії" незабаром з'явиться мапа xPON-провайдерів інтернету, - Федоров Фото: міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Корж

В Україні в додатку "Дія" з'явиться мапа xPON-провайдерів. Це допоможе українцям перевірити, чи буде в них стабільний інтернет під час відключень електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Українці зможуть перевірити через застосунок "Дія", чи під’єднаний їхній будинок до енергонезалежної xPON-мережі. Це допоможе оцінити стабільність інтернету, щоб ви могли спланувати роботу чи навчання під час знеструмлень. Послугу запустимо в січні 2026 року", - написав Федоров.

За його словами, на мапі можна буде зробити наступне:

  • побачити, які провайдери обслуговують конкретний будинок та надають доступ до інтернету за технологією xPON;
  • з'ясувати, скільки годин працюватиме інтернет у разі знеструмлень.

Також Федоров анонсував можливість залишати відгуки та пропозиції щодо якості роботи провайдера. Це повинно створити здорову конкуренцію між провайдерами та загалом підвищить стійкість телеком-інфраструктури по всій Україні.

"Мапа покаже реальний стан покриття енергонезалежним інтернетом по всій країні. Це також дасть змогу виявляти "білі плями" та спрямовувати ресурси туди, де зв’язок потрібен найбільше - особливо в прифронтових громадах", - резюмував він.

Нагадаємо, що наприкінці листопада 2024 року Міністерство цифрової трансформації представило технологію xPON, яка дозволяє зберігати домашній інтернет під час відключень електроенергії. Технологія xPON забезпечує стабільне підключення навіть за відключення електрики.

Додамо, що у застосунку "Дія" може з’явитися новий сервіс, який дозволить українцям фіксувати порушення правил паркування за допомогою фото та геолокації. Відповідне рішення розробила команда фіналістів першого державного хакатону Diia.AIContest.

