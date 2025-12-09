В "Дії" можно будет пожаловаться на неправильную парковку: что известно
В приложении "Дія" может появиться новый сервис, который позволит украинцам фиксировать нарушения правил парковки с помощью фото и геолокации. Соответствующее решение разработала команда финалистов первого государственного хакатона Diia.AIContest.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины.
Что известно о сервисе
По данным Минцифры, второе место в хакатоне заняла команда ДиАИ, которая представила инструмент для фиксации неправильной парковки. Пользователь сможет сделать фото нарушения по улице, отметить геолокацию - и отправить информацию через "Дію".
В ведомстве отмечают, что это поможет:
- уменьшить количество пробок;
- увеличить доступность паркомест, в частности для людей с инвалидностью;
- улучшить культуру парковки в городах.
Что известно о хакатоне
Хакатон Diia.AIContest Минцифра провела совместно с EPAM Ukraine и WINWIN AI Center of Excellence. Участие в нем приняли 270 заявителей, а в финал вышли 10 команд с лучшими прототипами.
Три победителя получили гранты на общую сумму 8 000 долларов, а главное - возможность интегрировать свои сервисы в госприложение.
Первое место досталось команде команда "Роль ллмок переоценена", которая создала AI-переводчик для официального утверждения документов. Третье место - команде ShiftWave AI, которая представила AI-конструктор юридических документов.
Команды в течение трех недель работали над ИИ-решениями для экосистемы "Дія", проходили обучение от экспертов EPAM и AWS.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что нарушение правил остановки и стоянки в Украине наказываются штрафами, размер которых зависит от типа нарушения. Если водитель не оплачивает их вовремя, материалы передаются в исполнительную службу. В таком случае возможны арест имущества, авто или временный запрет на выезд за границу.
Также мы писали, что парковка на газонах и тротуарах в Украине запрещена правилами дорожного движения, а за такие нарушения водителям грозит штраф в размере 340 гривен.