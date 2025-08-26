ua en ru
Развод онлайн, ИИ-ассистент и еАкциз: над какими сервисами работает команда Дии

Украина, Вторник 26 августа 2025 08:00
Развод онлайн, ИИ-ассистент и еАкциз: над какими сервисами работает команда Дии
Михаил Федоров
Михаил Федоров
Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации

Новые сервисы в Дії появляются регулярно. Какие новинки будут доступны на портале Дія и в самом приложении уже в ближайшее время - читайте в колонке первого вице-премьер-министра и министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова для РБК-Украина.

Почти каждую неделю наша команда запускает новые сервисы в Дии. Из недавних – Пакет школьника, чтобы родители первоклассников получили средства на подготовку ребенка к школе, и Дія.Картка – универсальная карта украинца, объединяющая счета из разных государственных программ.

Сейчас наша команда работает над десятками услуг, которые уже скоро будут доступны в приложении и на портале Дія. Кстати, среди них есть также развод онлайн, который вызывает интерес среди украинцев. Далее – еще шесть сервисов, которыми уже скоро вы сможете воспользоваться.

ИИ-ассистент

На портале Дия запустим первый в мире национальный ИИ-ассистент, который будет предоставлять государственные услуги. Первый ИИ-based сервис – справка о доходах. Вам нужно просто написать запрос в чат – и ИИ поможет вам получить справку. Кроме этого, искусственный интеллект на портале Дия будет консультировать об услугах и помогать подобрать сервис под жизненную ситуацию.

Будущее – за агентивными государствами. Благодаря AI-агентам вы сможете получать государственные услуги, просто написав свой запрос в чат на человеческом языке. Сейчас это сложно представить, но нас ждет настоящая ИИ-революция.

еНотариат

Это проект, который должна реализовать наша команда и войти в историю цифрового государства. Спойлер: это будет фантастика, потому что украинцы просто из Украины или за рубежом смогут получать услуги нотариата онлайн. Это о качестве, уменьшении цены и других преимуществах онлайн-сервисов.

Поэтому вместе с Минюстом и ГП "Национальные информационные системы" сейчас работаем над электронной системой, которая интегрирует все нотариальные процессы и станет основой для запуска услуг в Дии. До конца этого года планируем запустить фундамент, а сами сервисы – уже с 2026-го.

еАкциз

Это масштабная реформа для борьбы с теневым рынком табака и алкоголя. Только за год Украина теряет около 30 млрд грн из-за недостатка налогов на эти товары. Поэтому решением становится цифровая трансформация сферы, которая создает прозрачные правила игры для рынка и защитит украинцев от некачественной продукции.

Благодаря электронной системе можно будет отслеживать путь алкоголя и табака от производителя или импортера до конечного потребителя. А бумажную акцизную марку заменит электронная, которая будет иметь уникальный код, что сделает невозможным ее подделку. Уже идет бета-тестирование системы, а сам запуск планируем на 2026 год.

Кроме этого, через Дию можно будет отсканировать электронную марку и проверить легальность продукта. Такой сервис прост на вид, но на самом деле на бэкэнде разворачивается сложная экосистема.

Развод онлайн, ИИ-ассистент и еАкциз: над какими сервисами работает команда ДииВ Дии в ближайшее время для украинцев будет доступен ряд новых сервисов (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Выписка о несудимости с апостилем

Вместе с МВД работаем над тем, чтобы вы могли заказать в Дии выписку о несудимости с апостилем, а также доставку этого документа. Выписка нужна в различных жизненных ситуациях – от устройства на работу за рубежом до оформления вида на жительство или участия в международных тендерах, если этого требуют правила.

Сейчас выписку о несудимости с апостилем можно получить только по одному адресу в Киеве. Для этого нужно самостоятельно обращаться в учреждение или привлекать адвоката, который сделает это за вас. Это долго и неудобно, а сервис в Дії это исправит.

Базовая социальная помощь

Начинаем бета-тест сервиса, который не имеет аналогов в других странах. Это комплексная услуга, которая объединит все соцвыплаты в одну. Воспользоваться ею смогут украинцы, которые уже получают различные соцвыплаты от государства: помощь малообеспеченным семьям; выплаты на детей одиноким матерям; временную помощь детям, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов или их местонахождение неизвестно.

Размер выплат рассчитывается индивидуально, вам нужно будет лишь подать заявление в приложении Дия. Хотя раньше для этого приходилось лично обращаться в госучреждения, собирать документы, заполнять заявления вручную и так далее.

Путь раненого

Услуги для ветеранов и военнослужащих для нас в приоритете. Вместе с Минветеранов мы уже запустили отдельный раздел в Дії – Ветеран.Pro – и готовим много новостей в этом направлении.

Одна из услуг, над которой сейчас работаем, – Путь раненого. Это комплексный сервис для военных и их семей. По одному заявлению человек сможет получить статус лица с инвалидностью вследствие войны, денежную помощь, социальные услуги и льготы и тому подобное.

Для родных погибших или умерших военных также будет доступен ряд услуг. В частности, присвоение статуса члена семьи погибшего, единовременная денежная помощь, социальные услуги и другие.

Весь процесс будет онлайн, а взаимодействие с госорганами – автоматическое. Не придется обращаться в разные учреждения, собирать документы и стоять в очередях. Запуск сервиса планируем уже осенью.

