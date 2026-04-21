ua en ru
Вт, 21 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Действовали по "наводке": в СБУ подтвердили задержание группы ТЦК в Одессе

17:35 21.04.2026 Вт
3 мин
В СБУ подтвердили, что задержали группу работников ТЦК в Одессе и рассказали подробности
aimg Антон Корж
Иллюстративное фото: Служба безопасности Украины (ssu.gov.ua)

Служба безопасности Украины подтвердила задержание в Одессе преступной группировки, в состав которой входили сотрудники ТЦК. Группа вымогала деньги у граждан и работали по "наводке".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы СБУ.

Читайте также: В ТЦК сделали заявление после задержания военных в Одессе

Отмечается, что операцию по задержанию провели сотрудники СБУ (Главное управление внутренней безопасности) и Национальной полиции в Одесской области. Правоохранители действовали при содействии главнокомандующего Вооруженных Сил Украины и командования Сухопутных войск.

По данным следствия, члены преступной группировки, в состав которой входили сотрудники местного ТЦК, занимались вымогательством денег с людей. Если те отказывались давать взятки - их избивали и запугивали, обещая отправить "штурмовиками на фронт", сделав это в "ускоренном режиме".

"По материалам дела, "выбивание" средств происходило прямо в служебном мультивене ТЦК, в который потерпевших затягивали силой. Сотрудники СБУ с привлечением спецназа задержали всех участников группировки "на горячем", когда они похитили еще одного местного жителя и "выбивали" из него деньги", - сказано в сообщении.

При этом во время задержания фигуранты пытались оказать физическое сопротивление. Спецназовцам пришлось задействовать оружие - правда, стреляли по колесам авто, на котором участники группировки пытались скрыться с места событий, обошлось без пострадавших.

Также выяснилось, что фигуранты выбирали жертв не наугад. Они "работали" по "наводке" жителя региона. Последний проходил службу в ТЦК: именно он подыскивал потенциальных жертв, находил сведения об их материальном положении и устанавливал маршруты движения.

"Далее фигуранты отслеживали потерпевших и нападали на них прямо посреди улицы или на автодорогах. Для рейдов использовали два служебных мультивэна: в одном - держали потерпевших, а группа из второй машины следила за обстановкой вокруг", - добавили в СБУ.

Всем задержанным участникам группировки готовят подозрение по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или совершенное организованной группой в условиях военного положения). Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: СБУ

Как сообщало РБК-Украина, 21 апреля СБУ задержала восьмерых представителей Пересипского ТЦК и одного участкового полицейского. По данным источников, фигуранты дела требовали 50 тысяч долларов.

В Одесском областном ТЦК и СП подтвердили задержание военнослужащих. В Сухопутных войсках обнародовали детали инцидента, однако впоследствии внесли изменения в публикацию, убрав упоминания о разбое и похищении 30 тысяч долларов.

На фоне скандала главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отстранил начальника Одесского ТЦК. Также от исполнения обязанностей отстранили начальника Пересыпского РТЦК.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Служба безопасности Украины ТЦК Мобилизация в Украине Одесса Коррупция
Новости
Патрульному, который сбежал с места стрельбы в Киеве, избрали меру пресечения
Патрульному, который сбежал с места стрельбы в Киеве, избрали меру пресечения
Аналитика
Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию
Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию