Сырский отстранил начальника Одесского ТЦК

15:35 21.04.2026 Вт
Отстранен не только руководитель одесского ТЦК
Елена Чупровская
Сырский отстранил начальника Одесского ТЦК Фото: Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (facebook.com CinCAFofUkraine)

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отстранил начальника одесского ТЦК после скандала со стрельбой и вымогательством взятки.

Об этом сообщает РБК-Украина с сообщением на заявление Сухопутных войск ВСУ в соцсетях.

Читайте также: В ТЦК сделали заявление после задержания военных в Одессе

Сырский отреагировал на громкое задержание восьми работников одесского ТЦК, которых подозревают в вымогательстве 50 тысяч долларов, - и отстранил руководителей сразу двух учреждений.

Кого отстранили

От выполнения служебных обязанностей отстранены:

  • начальник Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки;
  • начальник Пересыпского районного ТЦК.

Кроме того, начальнику Главного управления Военной службы правопорядка поручили провести отдельное служебное расследование.

Что происходит сейчас

В Вооруженных Силах уже начато служебное расследование - его инициировали после того, как Управление внутренней безопасности СБУ задержало военнослужащих групп оповещения Пересипского ТЦК.

"Любые нарушения законодательства, превышение служебных полномочий или противоправные действия недопустимы и должны получить соответствующую правовую оценку", - говорится в заявлении Сухопутных войск.

Правоохранителям обещают полную поддержку во время проверок и расследования.

Как сообщало РБК-Украина, 21 апреля СБУ задержала восьмерых представителей Пересипского ТЦК и одного участкового полицейского. По данным источников, фигуранты дела требовали 50 тысяч долларов.

Больше по теме:
В Одессе задержали 8 представителей ТЦК после погони со стрельбой
Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию