Сырский отстранил начальника Одесского ТЦК
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отстранил начальника одесского ТЦК после скандала со стрельбой и вымогательством взятки.
Об этом сообщает РБК-Украина с сообщением на заявление Сухопутных войск ВСУ в соцсетях.
Сырский отреагировал на громкое задержание восьми работников одесского ТЦК, которых подозревают в вымогательстве 50 тысяч долларов, - и отстранил руководителей сразу двух учреждений.
Кого отстранили
От выполнения служебных обязанностей отстранены:
- начальник Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки;
- начальник Пересыпского районного ТЦК.
Кроме того, начальнику Главного управления Военной службы правопорядка поручили провести отдельное служебное расследование.
Что происходит сейчас
В Вооруженных Силах уже начато служебное расследование - его инициировали после того, как Управление внутренней безопасности СБУ задержало военнослужащих групп оповещения Пересипского ТЦК.
"Любые нарушения законодательства, превышение служебных полномочий или противоправные действия недопустимы и должны получить соответствующую правовую оценку", - говорится в заявлении Сухопутных войск.
Правоохранителям обещают полную поддержку во время проверок и расследования.
Как сообщало РБК-Украина, 21 апреля СБУ задержала восьмерых представителей Пересипского ТЦК и одного участкового полицейского. По данным источников, фигуранты дела требовали 50 тысяч долларов.