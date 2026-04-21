Группу ТЦК в Одессе поймали из-за разбоя и похищения 30 тысяч долларов: детали скандала
В Одесском областном ТЦК и СП подтвердили задержание военнослужащих. В Сухопутных войсках обнародовали детали инцидента, однако впоследствии внесли изменения в публикацию, убрав упоминания о разбое и похищении 30 тысяч долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Одесского областного ТЦК и СП.
Что заявили в ТЦК
Сначала в Одесском областном ТЦК и СП подтвердили факт задержания военнослужащих представителями правоохранительных органов и отметили, что руководство обеспечивает полное взаимодействие со следствием для установления всех обстоятельств.
"Наша позиция остается неизменной: мы заинтересованы в полной прозрачности и объективном расследовании. Любые нарушения закона в рядах Вооруженных Сил Украины недопустимы, а системное очищение структуры от лиц, которые дискредитируют службу, является нашим приоритетом", - говорится в сообщении.
В ТЦК также призвали общественность и медиа воздержаться от преждевременных выводов и распространения непроверенной информации. Дополнительные детали обещают предоставить после уточнения официальных данных.
Обновлено в 15:15
Подробности от Сухопутных войск
В Сухопутных войсках заявили, что по распоряжению главнокомандующего ВСУ Александра Сырского начальник Одесского областного ТЦК и СП, а также начальник Пересыпского районного ТЦК и СП отстранены от исполнения служебных обязанностей.
Также в ведомстве обнародовали детали задержания военнослужащих, однако впоследствии эту информацию отредактировали.
По их данным, около 12:30 в Одессе сотрудники внутренней безопасности СБУ задержали военных Пересыпского РТЦК. Предварительная квалификация правонарушения - разбой (ст. 187 УК Украины).
Следствие установило, что во время оповещения на площади Толбухина военные остановили гражданского мужчину и посадили его в автомобиль ТЦК (Volkswagen T6). В салоне, по предварительным данным, у него похитили 30 тысяч долларов, после чего высадили.
Первую группу подозреваемых задержали на улице Балковской, вторую - в районе Пересыпского моста.
Фото: скриншот публикации Сухопутных войск ВСУ по задержанию военных ТЦК в Одессе
Во время задержания правоохранители были вынуждены применить оружие из-за отказа остановить автомобиль. Отмечается, что пострадавших нет.
Кроме того, начальнику Главного управления Военной службы правопорядка ВСУ поручено провести служебное расследование по данному факту.
Что предшествовало
Напомним, во вторник, 21 апреля, СБУ задержала военнослужащих одного из районных территориальных центров комплектования Одессы.
Источники РБК-Украина рассказали, что были задержаны восемь представителей Пересыпского ТЦК и один участковый.
Отмечается, что фигуранты требовали 50 тысяч долларов.