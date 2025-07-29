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Сколько стоит общежитие в 2025: цены в университетах Киева, Львова и Харькова

Вторник 29 июля 2025 08:00
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Сколько стоит общежитие в 2025: цены в университетах Киева, Львова и Харькова Сколько стоят общежития в 2025 году (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Цену на проживание в общежитии устанавливает руководство вуза, обычно по согласованию с профсоюзным комитетом студентов. Размер платы зависит от: площади жилья, количества жителей в комнате, стоимости коммунальных услуг и других факторов. Некоторые вузы могут привязывать оплату к размеру стипендии - не более 40%.

РБК-Украина рассказывает, сколько стоит проживание в общежитии в 2025 году.

Киев

Студгородок КПИ им. И. Сикорского с января 2025 года поднял цены на проживание в общежитиях. Стоимость выросла примерно на 15%. При этом размер оплаты зависит от условий проживания.

Дешевле всего стоят общежития коридорного типа (№ 1,3,4,6,7,8) - 800 гривен в месяц (4 человека в комнате). Стоимость проживания в общежитиях блочного типа (№ 10, 15, 16) - 1 186 гривен. Самая высокая цена в общежитии №5 - 1603 гривны (при условии размещения 4 человек в комнате). Если же поселение одиночное, то стоимость составляет - 5 605 гривен.

В общежитиях от Национального университета им. Т. Шевченко стоимость стартует от 750 гривен (если установлены электросчетчики) в месяц. Цена на проживание в общежитии улучшенного вида - 1427 гривен в месяц, в общежитии последипломного образования - 2 220 гривен в месяц.

Проживание в общежитиях Киевского национального университета строительства и архитектуры стоит 960 гривен в месяц, но оплату нужно осуществить сразу за 10 месяцев одним чеком.

Стоимость проживания в общежитиях Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко колеблется от 770 до 1150 гривен в месяц. Оплату также нужно осуществить сразу за 10 месяцев.

Львов

Цена на проживание в общежитиях Львовского национального университета "Львовская политехника" составляет 800 гривен.

Аналогичная стоимость в и общежитиях от Львовского национального университета им. Ивана Франко. Но цена для аспирантов и студентов заочной формы почти вдвое выше - 1920 гривен в месяц.

Национальный лесотехнический университет Украины предлагает студентам четыре общежития, стоимость проживания в которых тоже 800 гривен в месяц.

В общежитиях Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого цена для студентов - 800 гривен в месяц, для аспирантов - 1500 гривен.

Харьков

Студенты Каразинского университета, которые приезжают на учебу в Харьков из других городов, могут поселиться в общежитиях Каразинского университета. До полномасштабной войны в студенческом городке проживало более 5 тысяч студентов и аспирантов.

По состоянию на 2025 год в общежитиях университета доступно 5 889 мест. Стоимость проживания - 800 гривен в месяц.

Комнаты рассчитаны на 3-4 человека. На каждом этаже обустроены кухни, санузлы и душевые. Также жители могут пользоваться стиральными машинами в специально оборудованных комнатах.

гуртожиток ХНУ КаразінаОбщежитие университета Каразина (фото: portal-abiturienta.it-kharkiv.com/universities/karazin)

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