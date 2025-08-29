Киевлян также селят. Какая ситуация с общежитиями в авиационном и сколько стоит проживание

В Киевском авиационном институте после атаки дронами в июне поврежденное общежитие частично восстанавливают. Студенты продолжают здесь жить.

Студентов из пострадавшего стояка переселили в другие комнаты, а учебное заведение ищет дополнительное финансирование на ремонт. По словам Семеновой, сейчас университет запустил тендер на восстановление окон, а также ожидает решения комиссии МОН о выделении средств на ремонт лифтов и лестничных клеток.

Несмотря на повреждения, мест в общежитиях хватает. Сейчас в КАИ учится около 13 тысяч студентов, из которых 7 тысяч проживают в кампусе. Семенова отметила, что университет даже начал селить киевлян, если они в этом нуждаются.

"Например, есть семьи переселенцев, которые уже живут в Киеве, но не имеют надлежащих жилищных условий для обучения. Мы селим всех, кто обращается", - пояснила она.

Стоимость проживания в общежитиях составляет от 800 до 960 гривен в месяц в зависимости от условий.