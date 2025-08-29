ua en ru
Киевлян также селят. Какая ситуация с общежитиями в авиационном и сколько стоит проживание

Пятница 29 августа 2025 15:19
Киевлян также селят. Какая ситуация с общежитиями в авиационном и сколько стоит проживание Фото: Студентки в общежитии (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева, Катерина Гончарова

В Киевском авиационном институте после атаки дронами в июне поврежденное общежитие частично восстанавливают. Студенты продолжают здесь жить.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала президент Киевского авиационного института (КАИ) Ксения Семенова.

Студентов из пострадавшего стояка переселили в другие комнаты, а учебное заведение ищет дополнительное финансирование на ремонт. По словам Семеновой, сейчас университет запустил тендер на восстановление окон, а также ожидает решения комиссии МОН о выделении средств на ремонт лифтов и лестничных клеток.

Несмотря на повреждения, мест в общежитиях хватает. Сейчас в КАИ учится около 13 тысяч студентов, из которых 7 тысяч проживают в кампусе. Семенова отметила, что университет даже начал селить киевлян, если они в этом нуждаются.

"Например, есть семьи переселенцев, которые уже живут в Киеве, но не имеют надлежащих жилищных условий для обучения. Мы селим всех, кто обращается", - пояснила она.

Стоимость проживания в общежитиях составляет от 800 до 960 гривен в месяц в зависимости от условий.

Ранее РБК-Украина писало, сколько стоит проживание в студенческих общежитиях в 2025 году в разных городах Украины. В частности в Киеве цена зависит от университета и типа общежития - от 750 до более 5,6 тыс. гривен (если поселение единоличное). Во Львове большинство общежитий стоят 800 гривен в месяц, но для аспирантов и заочников цена может достигать 1920 гривен.

Также мы рассказывали о росте стоимости аренды жилья для студентов в 2025 году. Самым дорогим городом остается Киев (комната - от 4 тыс. гривен, квартира - от 17 тыс. гривен), вторым по ценам является Львов (комната - от 5 тыс. гривен). Самое доступное жилье предлагают в Тернополе и Луцке, где комнату можно найти за 2,8-3,5 тыс. гривен.

