"Смотрите, что сегодня произойдет": Трамп анонсировал новые удары по Ирану

В своей публикации Трамп написал, что с начала конфликта военные ресурсы Ирана существенно сократились.

По его словам, военно-морские и военно-воздушные силы Ирана "больше не существуют".

Также президент США утверждает, что иранские ракеты, беспилотники и другие средства были уничтожены, а лидеры страны "исчезли с лица земли".

"Мы имеем беспрецедентную огневую мощь, неограниченное количество боеприпасов и много времени - смотрите, что сегодня произойдет с этими безумными отбросами. Они убивали невинных людей по всему миру в течение 47 лет, а теперь я, как 47-й президент Соединенных Штатов Америки, убиваю их. Какая это большая честь!", - отметил Трамп.

Американский президент также опроверг информацию газеты The New York Times о том, что США не побеждают в войне.

По словам Трампа, Америка уничтожает "террористический режим Ирана" в военном, экономическом и других аспектах.