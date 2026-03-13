"Дивіться, що сьогодні станеться": Трамп анонсував нові удари по Ірану

У своїй публікації Трамп написав, що з початку конфлікту військові ресурси Ірану суттєво скоротилися.

За його словами, військово-морські та військово-повітряні сили Ірану "більше не існують".

Також президент США стверджує, що іранські ракети, безпілотники та інші засоби були знищені, а лідери країни "зникли з лиця землі".

"Ми маємо безпрецедентну вогневу потужність, необмежену кількість боєприпасів і багато часу - дивіться, що сьогодні станеться з цими божевільними покидьками. Вони вбивали невинних людей по всьому світу протягом 47 років, а тепер я, як 47-й президент Сполучених Штатів Америки, вбиваю їх. Яка це велика честь!", - зазначив Трамп.

Американський президент також спростував інформацію газети The New York Times про те, що США не перемагають у війні.

За словами Трампа, Америка знищує "терористичний режим Ірану" у військовому, економічному та інших аспектах.