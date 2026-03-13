"Дивіться, що сьогодні станеться": Трамп анонсував нові удари по Ірану

Президент США Дональд Трамп натякнув на подальші удари по "божевільних покидьках" в Ірані.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Трамп написав у власній соцмережі Truth Social.
У своїй публікації Трамп написав, що з початку конфлікту військові ресурси Ірану суттєво скоротилися.
За його словами, військово-морські та військово-повітряні сили Ірану "більше не існують".
Також президент США стверджує, що іранські ракети, безпілотники та інші засоби були знищені, а лідери країни "зникли з лиця землі".
"Ми маємо безпрецедентну вогневу потужність, необмежену кількість боєприпасів і багато часу - дивіться, що сьогодні станеться з цими божевільними покидьками. Вони вбивали невинних людей по всьому світу протягом 47 років, а тепер я, як 47-й президент Сполучених Штатів Америки, вбиваю їх. Яка це велика честь!", - зазначив Трамп.
Американський президент також спростував інформацію газети The New York Times про те, що США не перемагають у війні.
За словами Трампа, Америка знищує "терористичний режим Ірану" у військовому, економічному та інших аспектах.
Нагадаємо, 28 лютого Ізраїль разом зі США розпочали військову операцію проти Ірану. Васлідок ударів у перший день війни було ліквідовано верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї.
У відповідь Тегеран почав завдавати ударів по країнах Близького Сходу - під атаками опинилися Кувейт, Саудівська Аравія, Катар, ОАЕ, Йорданія, Азербайджан і Туреччина.
На тлі загострення Іран заблокував проходження суден через Ормузьку протоку - один із ключових маршрутів транспортування нафти у світі. Це спричинило різке зростання світових цін на нафту та подорожчання логістики через підвищення вартості пального.
Крім того, з'являлися чутки, що Іран міг замінувати Ормузьку протоку. У Пентагоні заявили, що у разі підтвердження цієї інформації США можуть завдати ударів по іранських суднах у регіоні.
Водночас Тегеран попередив, що якщо США та Ізраїль не припинять атаки, ціна нафти може зрости до 200 доларів за барель.
Натомість президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати фактично перемогли у війні проти Ірану, а питання полягає лише в тому, коли саме завершаться бойові дії.
Трамп також заявив, що зростання світових цін на нафту на тлі конфлікту з Іраном означає більші прибутки для США.