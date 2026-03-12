ua en ru
Трамп похвастался выгодой для США от войны в Иране

16:05 12.03.2026 Чт
2 мин
Мировые цены на нефть подлетели из-за конфликта с Ираном, и США могут на этом заработать
aimg Мария Науменко
Трамп похвастался выгодой для США от войны в Иране фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что рост мировых цен на нефть на фоне конфликта с Ираном означает большие прибыли для Соединенных Штатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: Нефть будет по 200 долларов за баррель? Иран выдвинул ультиматум США и Израилю

Комментируя ситуацию на энергорынке по состоянию на 12 марта, Трамп признал, что подорожание нефти создало дополнительные экономические выгоды для США.

В то же время американский лидер подчеркнул, что ключевым приоритетом Вашингтона остается недопущение того, чтобы Иран получил ядерное оружие.

Как война в Иране повлияла на энергорынок

Напомним, 28 февраля Израиль вместе с США начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран начал наносить удары по странам Ближнего Востока - под атаками оказались Кувейт, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Иордания, Азербайджан и Турция.

На фоне обострения Иран заблокировал прохождение судов через Ормузский пролив - один из ключевых маршрутов транспортировки нефти в мире. Это вызвало резкий рост мировых цен на нефть и подорожание логистики из-за повышения стоимости топлива.

Кроме того, появлялись слухи, что Иран мог заминировать Ормузский пролив. В Пентагоне заявили, что в случае подтверждения этой информации США могут нанести удары по иранским судам в регионе.

В то же время Тегеран предупредил, что если США и Израиль не прекратят атаки, цена нефти может вырасти до 200 долларов за баррель.

Зато Трамп заявил, что Соединенные Штаты фактически победили в войне против Ирана, а вопрос заключается лишь в том, когда именно завершатся боевые действия.

Ближний восток Нафта Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Иран
