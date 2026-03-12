Трамп похвастался выгодой для США от войны в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что рост мировых цен на нефть на фоне конфликта с Ираном означает большие прибыли для Соединенных Штатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Комментируя ситуацию на энергорынке по состоянию на 12 марта, Трамп признал, что подорожание нефти создало дополнительные экономические выгоды для США.

В то же время американский лидер подчеркнул, что ключевым приоритетом Вашингтона остается недопущение того, чтобы Иран получил ядерное оружие.

Как война в Иране повлияла на энергорынок

Напомним, 28 февраля Израиль вместе с США начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран начал наносить удары по странам Ближнего Востока - под атаками оказались Кувейт, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Иордания, Азербайджан и Турция.

На фоне обострения Иран заблокировал прохождение судов через Ормузский пролив - один из ключевых маршрутов транспортировки нефти в мире. Это вызвало резкий рост мировых цен на нефть и подорожание логистики из-за повышения стоимости топлива.

Кроме того, появлялись слухи, что Иран мог заминировать Ормузский пролив. В Пентагоне заявили, что в случае подтверждения этой информации США могут нанести удары по иранским судам в регионе.