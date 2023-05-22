ua ru
Пн, 22 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Диверсии в Белгородской области: в Кремле отчитались о докладе Путину

Новина українською →
Понедельник 22 мая 2023 16:14
Диверсии в Белгородской области: в Кремле отчитались о докладе Путину Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российскому диктатору Владимиру Путину доложили о диверсиях в Белгородской области, которые организовывают бойцы "Русского добровольческого корпуса".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

"Минобороны, ФСБ и Погранслужба доложили президенту РФ - верховному главнокомандующему о попытке прорыва украинской диверсионной группы в Белгородскую область", - заявил Песков.

По его словам, сейчас якобы ведется работа "по уничтожению этой диверсионной группы".

При этом Песков нафантазировал, что целью диверсантов является отвлечение внимания от Бахмутского направления.

Ситуация в Белгородской области

Стоит заметить, что сегодня, 22 мая, в Белгородской области в пограничных населенных пунктах прогремели взрывы. Позже бойцы "Русского добровольческого корпуса", который помогает защищать Украину от вторжения РФ, заявили о своей операции в Белгородской области.

В ГУР подчеркнули, что "РДК" проводит операцию в Белгородской области, целью которой является создание "полосы безопасности" в российском регионе для защиты украинцев.

Отметим, что с территории Белгородской области российские оккупанты часто обстреливают Харьковскую область, в результате чего гибнут мирные жители.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Российская Федерация Песков Война России против Украины
NEWS
Взрывы, новый рейд, танки и вертолет? Что происходит на границе Украины с РФ
Взрывы, новый рейд, танки и вертолет? Что происходит на границе Украины с РФ
DAILY
Охота на Patriot и срыв контрнаступления. Как Россия изменила цели ракетных ударов
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Охота на Patriot и срыв контрнаступления. Как Россия изменила цели ракетных ударов