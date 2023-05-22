Взрывы, новый рейд, танки и вертолет? Что происходит на границе Украины с РФ

Сегодня, 22 мая, Telegram-каналы сообщили о якобы новом рейде "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" на территорию РФ. В сети появились видео с военными, танками и даже вертолетом, хотя официальных подтверждений ни с украинской, ни с российской стороны нет.

РБК-Украина собрало все, что известно о ситуации на данный момент.

Обновлено на 14:25

Российская сторона начала реагировать спустя несколько часов молчания. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на территорию Грайворонская района якобы зашла "диверсионно-разведывательная группа".

"Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника", - отметил он.

Обновлено на 14:00

Легион "Свобода России" сообщает о том, что подразделения якобы заняли населенный пункт Козинка (Белгородская область), а в Грайворон "заходят передовые отряды".

Фото: скриншот сообщения легиона "Свобода России"

Очередной рейд?

Утром в сети появилось обращение бойцов легиона "Свобода России", в котором они анонсировали "возвращение домой".

"Жители России! Мы - такие же россияне, как и вы. Нас отличает только то, что мы не хотели больше оправдывать действия преступников у власти и взяли оружие, чтобы отстоять нашу и вашу свободу. Но сегодня всем пришло время взять ответственность за свое будущее. Диктатуре Кремля пора положить конец. Легион возвращается домой", - говорится в подписи к опубликованному видео.

Также они попросили жителей приграничных районов не оказывать сопротивление и не бояться, поскольку бойцы не трогают гражданских. Детали должны появиться позже.

Фото: скриншот сообщения в Telegram-канале легиона "Свобода России" (t.me/legionoffreedom)

Что касается географии нового рейда, то "Русский добровольческий корпус" опубликовал три видео, снятых ночью. На каждом - названия населенных пунктов на въезде: "Безлюдовка", "Чуровичи" и "Любимовка". Первый и второй находятся в Белгородской и Брянской областях, третий, вероятно, в Курской.

Фото: приграничные Безлюдовка, Чуровичи и Любимовка (google.com/maps)

В подтверждение возможного проникновения на территорию России распространяются видео с танками и вертолетом. На них также есть неизвестные люди в военной форме и желтыми повязками, характерными для украинских сил.

Отметим, официального подтверждения или опровержения того, что это именно украинская техника, пока нет. Журналист Андрей Цаплиенко опубликовал видео, из которого следует, что "танки что-то пересекают". По его словам, предположительно, границу с Россией в районе КПП "Грайворон".

Кроме того, российские Telegram-каналы пишут о боях в районе села Дроновка (Белгородская область) с привлечением военной техники и дронов. Примечательно, что пропагандистские СМИ и представители власти не комментируют возможный рейд.

В приграничных районах громко

По состоянию на сейчас есть официальные российские данные только об обстрелах приграничных районов. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, под обстрелом Грайворонский городской округ, есть прилеты в селах Козинка, Гора-Подол и Замостье. А в Новой Таволжанке якобы с беспилотника сбросили взрывное устройство.

Местные Telegram-каналы публикуют фото последствий, а также видео со звуками взрывов.

В Белгородской области пытаются сбить неизвестные беспилотники, а в самом областном центре звучат сирены воздушной тревоги.

Отметим, в сети также появилось видео с последствиями прилета по пограничному пункту. Российские каналы пишут об уничтожении таможни в Грайвороне, а также о том, что якобы ранены и погибли десятки человек.

В России говорят об информационной атаке. В Украине - о хаосе, который будет усиливаться

Губернатор Гладков уже записал видео со странным опровержением. По его словам, в Грайворонском районе нет жертв, а в сети началась информационная атака. Сообщения о боях или возможном рейде он не комментировал.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил только об обстреле села Хромное Климовского района. Федеральные российские СМИ до сих пор никак не отреагировали, а военные паблики называют массовые сообщения о возможном рейде и проникновении на территорию РФ намеренной дезинформацией.

Отметим, украинская сторона официально не подтверждает новый рейд. Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов прокомментировал события в Белгородской области следующим образом.

"Что касается событий на территории так называемой Российской Федерации, мы видим продолжение деградации инфраструктуры, продолжение хаоса. Это влечет за собой полномасштабное вторжение рашистской армии против Украины. И вот эта деградация и хаос будут только усиливаться. Не только в Белгородской области, но и на территории всей так называемой РФ. Безусловно, это касается и столичного региона", - отметил он в эфире телемарафона.

Подтвержденные рейды

Первый подтвержденный рейд на территорию России состоялся 2 марта 2023 года. Тогда "Русский добровольческий корпус" проник в приграничные села Сушаны и Любечане Брянской области.

После заявления ФСБ о "диверсантах" в сети разошлись видео с мужчинами в военной форме и желтыми повязками возле фельдшерского пункта в Любечанах и на фоне почтового отделения. Также сообщалось о перестрелке в одном из сел. Российские СМИ писали, что уже во второй половине дня не было признаков активности, и группа вышла с территории РФ. ФСБ заявляла о якобы массированном ударе по ней, однако реальных доказательств этому нет.

Один из бойцов РДК в интервью российскому изданию "Важные истории" рассказал, что операцию провели силами 45 человек, среди которых были и члены партизанской сети, действующей на российской территории.

Российские власти назвали инцидент терактом и обвинили Украину. Президент Владимир Путин не назвал конкретно тех, кто, по его версии, стоял за происшествием, однако упомянул "неонацистов" и пообещал "дожать" виновных.

Украинская сторона опровергла связь с инцидентом и заявила, что не отправляла "диверсионно-разведывательные группы". Позже "Русский добровольческий корпус" заявил, что согласовал этот рейд с Украиной. А также опубликовал трехминутное видео о событиях начала марта.

Через месяц в апреле РДК сделал очередную вылазку в Брянскую область, что вызвало новый переполох в России.