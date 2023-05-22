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Диверсії у Бєлгородській області: у Кремлі відзвітували про доповідь Путіну

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Понеділок 22 травня 2023 16:14
Диверсії у Бєлгородській області: у Кремлі відзвітували про доповідь Путіну Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російському диктатору Володимиру Путіну доповіли про диверсії у Бєлгородській області, які організовують бійці "Російського добровольчого корпусу".

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

"Міноборони, ФСБ та Прикордонна служба доповіли президенту РФ - верховному головнокомандувачу про спробу прориву української диверсійної групи у Бєлгородську область", - заявив Пєсков.

За його словами, зараз нібито ведеться робота "щодо знищення цієї диверсійної групи".

При цьому Пєсков нафантазував, що метою диверсантів є відволікання від Бахмутського напряму.

Ситуація у Бєлгородській області

Варто зауважити, що сьогодні, 22 травня, у Бєлгородській області у прикордонних населених пунктах пролунали вибухи. Пізніше бійці "Російського добровольчого корпусу", який допомагає захищати Україну від вторгнення РФ, заявили про свою операцію у Бєлгородській області.

У ГУР підкреслили, що "РДК" проводить операцію у Бєлгородській області, метою якої є створення "смуги безпеки" у російському регіоні для захисту українців.

Зазначимо, що з території Бєлгородської області російські окупанти часто обстрілюють Харківську область, внаслідок чого гинуть мирні мешканці.

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