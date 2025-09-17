Агенты "Атеш" парализовали железнодорожный узел под Екатеринбургом: чем это грозит армии РФ

Агенты "Атеш" провели диверсию на железной дороге возле Екатеринбурга, повредив релейное оборудование. Это повлекло сбой движения эшелонов по всем стратегическим направлениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение "Атеш" в Telegram.

Как отмечают в "Атеш", через этот узел шли поставки боекомплекта, бронетехники, топлива и личного состава на фронт, а также на заводы и склады на севере и востоке России. Теперь военные склады простаивают, что наносит ущерб тылу армии. "Атеш" показывает, что мы можем бить по сердцу военной машины, и враг нигде не может чувствовать себя в безопасности", - говорится в сообщении.