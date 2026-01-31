RU

"Девушки в Киеве красивые": советник Фицо погорел на переписке с Эпштейном

Фото: премьер-министр Словакии Роберт Фицо (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Советник премьер-министра Словакии Роберта Фицо Мирослав Лайчак подал в отставку после того, как его письма нашли среди документов по делу Джеффри Эпштейна. Это вызвало политический резонанс в Словакии и новые дискуссии о дипломатической этике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dennikn.

По информации издания, в "файлах Эпштейна" имя Лайчака упоминается 346 раз, а его прозвище "Миро" - еще более 700 раз.

Документы свидетельствуют о встречах и переписке Лайчака с Эпштейном, в том числе обсуждении геополитики и дружеских комментариев о девушках.

Одно из писем было отправлено из Киева.

"Поздравляю из Киева! Девушки здесь такие же красивые, как и всегда", - написал Лайчак.

Эпштейн также приглашал Лайчака посетить свою резиденцию в Палм-Бич, где происходили преступления против несовершеннолетних. Политик отверг все обвинения.

Предыдущие документы из ноябрьского обнародования в США уже содержали имя Лайчака, но тогда премьер Фицо заявлял, что не планирует его увольнять.

На этот раз словацкая оппозиция призвала к отставке, и премьер согласился ее принять, отметив дипломатическое мастерство советника.

 

"Файлы Эпштейна"

Напомним, 10 декабря суд в США разрешил публикацию материалов расследования дела сексуального преступника Джеффри Эпштейна. Это стало возможным благодаря принятию закона о прозрачности файлов Эпштейна.

После этого 19 декабря Министерство юстиции США начало публикацию нового большого массива документов, которые должны пролить свет на связи Эпштейна в политике, финансах и медиа, а также на действия федеральных органов в течение многих лет.

В пятницу, 30 января, Минюст США обнародовал более трех миллионов страниц материалов, связанных с делом Джеффри Эпштейна.

Сам президент США Дональд Трамп не является фигурантом уголовных дел, связанных с Эпштейном, и уверяет, что разорвал контакты с финансистом задолго до его ареста. Однако в части опубликованных документов упоминается президент США, хотя через несколько часов некоторые из них исчезли с сайта Министерства юстиции.

