"Девушки в Киеве красивые": советник Фицо погорел на переписке с Эпштейном

По информации издания, в "файлах Эпштейна" имя Лайчака упоминается 346 раз, а его прозвище "Миро" - еще более 700 раз.

Документы свидетельствуют о встречах и переписке Лайчака с Эпштейном, в том числе обсуждении геополитики и дружеских комментариев о девушках.

Одно из писем было отправлено из Киева.

"Поздравляю из Киева! Девушки здесь такие же красивые, как и всегда", - написал Лайчак.

Эпштейн также приглашал Лайчака посетить свою резиденцию в Палм-Бич, где происходили преступления против несовершеннолетних. Политик отверг все обвинения.

Предыдущие документы из ноябрьского обнародования в США уже содержали имя Лайчака, но тогда премьер Фицо заявлял, что не планирует его увольнять.

На этот раз словацкая оппозиция призвала к отставке, и премьер согласился ее принять, отметив дипломатическое мастерство советника.