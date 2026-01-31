"Дівчата в Києві гарні": радник Фіцо погорів на листуванні з Епштейном

Радник прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо Мірослав Лайчак подав у відставку після того, як його листи знайшли серед документів у справі Джеффрі Епштейна. Це викликало політичний резонанс у Словаччині та нові дискусії про дипломатичну етику.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dennikn.
За інформацією видання, в "файлах Епштейна" ім’я Лайчака згадується 346 разів, а його прізвисько "Міро" - ще понад 700 разів.
Документи свідчать про зустрічі та переписку Лайчака з Епштейном, зокрема обговорення геополітики і дружніх коментарів про дівчат.
Один із листів був надісланий з Києва.
"Вітаю з Києва! Дівчата тут такі ж гарні, як і завжди", - написав Лайчак.
Епштейн також запрошував Лайчака відвідати свою резиденцію у Палм-Біч, де відбувалися злочини проти неповнолітніх. Політик відкинув усі звинувачення.
Попередні документи з листопадового оприлюднення в США вже містили ім’я Лайчака, але тоді прем’єр Фіцо заявляв, що не планує його звільняти.
Цього разу словацька опозиція закликала до відставки, і прем’єр погодився її прийняти, відзначивши дипломатичну майстерність радника.
Нагадаємо, 10 грудня суд у США дозволив публікацію матеріалів розслідування справи сексуального злочинця Джеффрі Епштейна. Це стало можливим завдяки прийняттю закону про прозорість файлів Епштейна.
Після цього 19 грудня Міністерство юстиції США почало публікацію нового великого масиву документів, які мають пролити світло на зв’язки Епштейна у політиці, фінансах і медіа, а також на дії федеральних органів протягом багатьох років.
В п’ятницю, 30 січня, Мін’юст США оприлюднив понад три мільйони сторінок матеріалів, пов’язаних зі справою Джеффрі Епштейна.
Сам президент США Дональд Трамп не є фігурантом кримінальних справ, пов’язаних з Епштейном, і запевняє, що розірвав контакти з фінансистом задовго до його арешту. Однак у частині опублікованих документів згадується президент США, хоча через кілька годин деякі з них зникли з сайту Міністерства юстиції.