Дети с инвалидностью получат зарядные станции: что решил Кабмин

Украина, Среда 28 января 2026 22:33
UA EN RU
Дети с инвалидностью получат зарядные станции: что решил Кабмин Фото: премьер-министр Украины Юлия Свириденко (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Правительство выделило средства на закупку портативных зарядных станций для детей с инвалидностью. Это позволит обеспечить работу жизненно необходимых медицинских и реабилитационных устройств во время отключений электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

Правительство изменило порядок использования средств Государственного фонда декарбонизации, чтобы помочь детям с инвалидностью подгруппы А в условиях энергетического кризиса.

Фонд закупает 10 000 портативных зарядных станций емкостью около 2 кВт-ч, которые обеспечат питание для жизненно необходимых медицинских и реабилитационных устройств.

"Это решение позволит детям и их семьям не оставаться без критически важного оборудования во время отключений электроэнергии", - отметила Свириденко.

Распределение зарядных станций будет осуществлять Минсоцполитики, которое будет координировать доставку в семьи и организации, работающие с детьми с инвалидностью.

"Мы стремимся, чтобы каждый ребенок получил поддержку, которая ему необходима", - добавила премьер.

Фото: Правительство выделило средства на закупку портативных зарядных станций для детей с инвалидностью (t.me/svyrydenkoy)

Правительственная программа "СвітлоДім"

Напомним, что Кабмин запускает программу "СвітлоДім" для автономного электропитания многоквартирных домов. Многоквартирные дома в Украине смогут получить до 300 тысяч гривен онлайн на автономное электропитание.

Средства можно потратить на генераторы, аккумуляторы, инверторы и солнечные панели, чтобы обеспечить работу лифтов, водоснабжение, освещение и отопление.

Ситуация с энергоснабжением в Украине сейчас сложная. Из-за длительных отключений многие регионы работают в режиме экономии электроэнергии, что особенно ощутимо в отопительный сезон.

Утром 23 января энергосистема Украины претерпела серьезные осложнения. Несколько объектов генерации вышли в аварийный ремонт.

Также министр энергетики Денис Шмыгаль отметил, что 22 января стал самым тяжелым днем для энергосистемы Украины после блэкаута в ноябре 2022 года.

