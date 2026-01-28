Дети с инвалидностью получат зарядные станции: что решил Кабмин

Правительство выделило средства на закупку портативных зарядных станций для детей с инвалидностью. Это позволит обеспечить работу жизненно необходимых медицинских и реабилитационных устройств во время отключений электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

Правительство изменило порядок использования средств Государственного фонда декарбонизации, чтобы помочь детям с инвалидностью подгруппы А в условиях энергетического кризиса.

Фонд закупает 10 000 портативных зарядных станций емкостью около 2 кВт-ч, которые обеспечат питание для жизненно необходимых медицинских и реабилитационных устройств.

"Это решение позволит детям и их семьям не оставаться без критически важного оборудования во время отключений электроэнергии", - отметила Свириденко.

Распределение зарядных станций будет осуществлять Минсоцполитики, которое будет координировать доставку в семьи и организации, работающие с детьми с инвалидностью.

"Мы стремимся, чтобы каждый ребенок получил поддержку, которая ему необходима", - добавила премьер.