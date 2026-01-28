ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Діти з інвалідністю отримають зарядні станції: що вирішив Кабмін

Україна, Середа 28 січня 2026 22:33
Діти з інвалідністю отримають зарядні станції: що вирішив Кабмін Фото: прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

Уряд виділив кошти на закупівлю портативних зарядних станцій для дітей з інвалідністю. Це дозволить забезпечити роботу життєво необхідних медичних та реабілітаційних пристроїв під час відключень електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко.

Уряд змінив порядок використання коштів Державного фонду декарбонізації, щоб допомогти дітям з інвалідністю підгрупи А в умовах енергетичної кризи.

Фонд закуповує 10 000 портативних зарядних станцій ємністю близько 2 кВт·год, які забезпечать живлення для життєво необхідних медичних та реабілітаційних пристроїв.

"Це рішення дозволить дітям та їхнім сім’ям не залишатися без критично важливого обладнання під час відключень електроенергії", - зазначила Свириденко.

Розподіл зарядних станцій буде здійснювати Мінсоцполітики, яке координуватиме доставку до родин і організацій, що працюють з дітьми з інвалідністю.

"Ми прагнемо, щоб кожна дитина отримала підтримку, яка їй необхідна", - додала прем'єрка.

Фото: Уряд виділив кошти на закупівлю портативних зарядних станцій для дітей з інвалідністю (t.me/svyrydenkoy)

Урядова програма "СвітлоДім"

Нагадаємо, що Кабмін запускає програму "СвітлоДім" для автономного електроживлення багатоквартирних будинків. Багатоквартирні будинки в Україні зможуть отримати до 300 тисяч гривень онлайн на автономне електроживлення.

Кошти можна витратити на генератори, акумулятори, інвертори та сонячні панелі, щоб забезпечити роботу ліфтів, водопостачання, освітлення та опалення.

Ситуація з енергопостачанням в Україні наразі складна. Через тривалі відключення багато регіонів працюють у режимі економії електроенергії, що особливо відчутно в опалювальний сезон.

Вранці 23 січня енергосистема України зазнала серйозних ускладнень. Кілька об'єктів генерації вийшли в аварійний ремонт.

Також міністр енергетики Денис Шмигаль зазначив, що 22 січня став найважчим днем для енергосистеми України після блекауту у листопаді 2022 року.

