Детей намерены лишить соцсетей: еще одна страна ЕС готовит документ о запрете

Пятница 06 февраля 2026 03:39
Детей намерены лишить соцсетей: еще одна страна ЕС готовит документ о запрете Фото: среди упомянутых соцсетей TikTok, Snapchat и Instagram (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Вице-премьер Словении Матей Аркон заявил, что страна готовит проект закона о запрете доступа детей младше 15 лет к социальным сетям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: Британия ведет переговоры с Канадой и Австралией о запрете соцсети Х

По словам Аркона, Министерство образование инициировало этот шанс, основываясь на опыте других стран. Он добавил, что эксперты в области образования и цифровых технологий также будут участвовать в разработке закона, направленного на защиту детей и подростков..

"В последние недели и месяцы эта тема активно обсуждается во всем мире и в Европе, и этим мы, как правительство, демонстрируем свою заботу о наших детях", - сказал Матей Аркон после заселения правительства.

Чиновник подчеркнул, что правительство хочет регулировать социальные сети, упомянув TikTok, Snapchat и Instagram.

Что известно о других странах

Как пишет Reuters, Словения с населением около 2 млн человек, следует примеру Испании и грации, которые ранее на этой неделе предложили запретить использования социальных сетей подростками.

В частности, по словам высокопоставленного источника в правительстве, Испания хочет запретить соцсети для лиц младше 16 лет, а Греция близка к объявлению аналогичного запрета для детей младше 15 лет.

Другие страны, такие как Великобритания и Франция, тоже рассматривают возможность ужесточения мер в отношении соцсетей.

Это произошло после того, как Австралия в декабре 2025 года стала первой страной, которая запретила доступ к таким платформам для детей младше 16 лет.

К слову, в начале января стало известно, что компания Meta заблокировала почти 550 тысяч аккаунтов в Австралии. Причиной стал уже вышеупомянутый запрет для детей до 16 лет.

