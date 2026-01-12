Австралия заставила Meta заблокировать более полумиллиона аккаунтов: кто пострадал

Meta заблокировала почти 550 тысяч аккаунтов в Австралии из-за запрета соцсетей для детей до 16 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Meta Platforms Inc. удалила около 550 000 аккаунтов в Австралии на платформах Instagram, Facebook и Threads.

Причиной стало вступление в силу 10 декабря 2025 года закона, который запрещает пользование соцсетями детям до 16 лет. За нарушение этой нормы предусмотрены штрафы до 49,5 млн австралийских долларов (примерно 33 млн долларов США).

Австралия стала первой страной в мире с такими жесткими законодательными возрастными ограничениями.

Согласно данным Meta, алгоритмы компании определили возраст пользователей и деактивировали аккаунты тех, кому еще не исполнилось 16 лет.

Больше всего пострадали пользователи Instagram - около 330 тыс. аккаунтов, на Facebook удалено 173 тыс., а на Threads - почти 40 тыс.

Дети могут загрузить свои данные перед удалением аккаунтов, а восстановить доступ к ним можно только по достижении 16 лет.

Несмотря на выполнение закона, Meta продолжает критиковать австралийский запрет, отмечает издание. В компании считают, что проверка возраста должна осуществляться на уровне операционных систем (App Store или Google Play), а не отдельными приложениями.

Meta предупреждает, что точечный запрет может спровоцировать массовый переход подростков на менее контролируемые платформы или использование VPN.