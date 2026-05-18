Бумажный билет обязателен: на какие поезда надо печатать бланки
Пассажирам ряда международных рейсов "Укрзализныци" все еще необходимо иметь бумажные билеты. Для этих поездов проводники не принимают только QR-код в смартфоне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Главное:
- Исключения из правил: На некоторых международных рейсах УЗ пассажиры обязаны иметь именно бумажные билеты - электронного QR-кода в смартфоне проводникам будет недостаточно.
- Направления в Венгрию и Австрию: Распечатанные бланки нужны для части рейсов.
- Порядок действий: Для посадки на эти рейсы пассажирам необходимо заранее загрузить PDF-версию проездного документа в приложении УЗ и самостоятельно его распечатать.
- Другие маршруты: На всех других направлениях действует стандартное правило - достаточно показать экран телефона для сканирования кода через мобильный терминал.
Для каких рейсов нужен бумажный билет
В "Укрзализныце" уточнили, что печатать билеты нужно для таких международных рейсов:
- №009К Киев - Будапешт;
- №010К Будапешт - Киев;
- №749Д Киев - Вена;
- №149Д Вена - Киев;
- №140Д Чоп - Вена;
- №146Д Чоп - Вена;
- №143Д Вена - Чоп.
Для этих поездов проводники проверяют именно бумажные билеты.
Как распечатать билет
В приложении "Укрзализныци" пассажиры могут загрузить PDF-версию билета, чтобы потом его распечатать.
Для всех остальных рейсов достаточно показать проводнику экран смартфона с QR-кодом билета. Его сканируют через приложение мобильного терминала контроля документов или POS-терминал.
