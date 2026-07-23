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Билетов катастрофически не хватает: как "Укрзализныця" решает проблему с летним дефицитом

09:16 23.07.2026 Чт
4 мин
Заберут ли вагоны из менее популярных рейсов ради поездок в Карпаты или море?
aimg Татьяна Веремеева
Билетов катастрофически не хватает: как "Укрзализныця" решает проблему с летним дефицитом Фото: Поезд "Укрзализныци" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
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Летом спрос на железнодорожные перевозки обычно резко растет, особенно в направлении Карпат и морского побережья.

РБК-Украина узнало в "Укрзализныце", какие решения помогают увеличить количество мест для пассажиров и планируют ли сокращать другие маршруты ради наиболее популярных направлений.

Главное:

  • Безумный ажиотаж. Летом спрос на поезда в Карпаты и море вырос в разы. Ежедневно фиксируется около 340 тысяч запросов на билеты, что в четыре раза превышает количество доступных мест.
  • Новые вагоны и рейсы. Чтобы уменьшить дефицит, УЗ добавила в парк 9 вагонов (в том числе модернизированные детские) и ввела новый график с 12 дополнительными рейсами.
  • Первые результаты. Благодаря оптимизации графиков на наиболее загруженном направлении Киев - Львов соотношение между спросом и количеством мест уже удалось снизить с 5:1 до 4:1.
  • Никаких отмен. В компании заверили, что не будут забирать вагоны из других региональных или пригородных маршрутов для популярных летних направлений, поскольку весь имеющийся подвижной состав привлечен на максимум.
  • Масштабное обновление. В 2026 году на собственных мощностях планируют обновить 1184 вагона, а также ввести в эксплуатацию 60 новых.

Спрос в несколько раз превышает предложение

В компании отметили, что летом наибольшим спросом пользуются поездки в Карпаты и море. По сравнению с межсезоньем количество запросов на билеты на популярные направления растет в разы.

В настоящее время населенность поездов по всем направлениям составляет 95-100% .

Уже в начале июня "Укрзализныця" ежедневно фиксировала около 340 тысяч запросов на билеты, что примерно в четыре раза превышало количество доступных мест.

За первый месяц лета компания перевезла 2,5 млн пассажиров, среди которых 85 тысяч детей и 14 тысяч военнослужащих, воспользовавшихся сервисом "Армия+". Только на поезде № 705/706 Киев - Перемышль за это время путешествовали 57 тысяч пассажиров.

Что делает "Укрзализныця"

Чтобы увеличить количество мест, в июне парк пополнили шестью новыми пассажирскими вагонами и тремя модернизированными детскими вагонами.

Кроме того, с 28 июня компания ввела новый график движения, в рамках которого:

  • назначила 12 новых рейсов;
  • ускорила три поезда;
  • продолжила в Карпаты четыре маршрута;
  • перевела восемь поездов по курсированию через день на ежедневное.

Также из-за высокого спроса оперативно назначали дополнительные рейсы в Рахов, Мукачево и Солотвино.

Билетов катастрофически не хватает: как &quot;Укрзализныця&quot; решает проблему с летним дефицитом
Что делает "Укрзализныця", чтобы уменьшить дефицит билетов на поезда (инфографика РБК-Украина)

По данным компании, благодаря дополнительным вагонам и поездам уже удалось частично сократить дефицит мест. Например, на направлении Киев - Львов соотношение спроса и предложения уменьшилось с 5:1 до 4:1.

В "Укрзализныце" отметили, что дополнительные рейсы назначаются по мере возможности, а информацию о них оперативно публикуют на официальных ресурсах компании.

Будут ли перебрасывать вагоны с других маршрутов

В компании объяснили, что весь имеющийся подвижной состав максимально вовлечен в пассажирские перевозки.

При этом график движения корректируют в зависимости от ситуации, анализа пассажиропотоков, наличия подвижного состава, пропускной способности участков и экономической целесообразности.

В то же время "Укрзализныця" уверяет, что прилагает максимум усилий для сохранения стабильного сообщения между всеми регионами Украины, поэтому безосновательную отмену пассажирских, пригородных или региональных рейсов не допускают.

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Также в компании напомнили, что часть подвижного состава постоянно используется для выполнения критически важных задач, в частности, эвакуационных рейсов, медицинских перевозок, поездок военнослужащих, дипломатических миссий и организованных детских групп.

Как планируют увеличивать парк вагонов

В "Укрзализныце" сообщили, что в 2026 году планируют обновить разными видами ремонта 1184 пассажирских вагона на собственных производственных мощностях.

Кроме того, в рамках государственной программы в 2025-2028 годах запланировано закупать по 100 новых пассажирских вагонов ежегодно.

За 2024-2025 годы компания уже получила 66 новых вагонов украинского производства. Также в 2025 году законтрактовано изготовление еще 100 вагонов, из которых 60 планируют ввести в эксплуатацию уже в этом году.

Напомним, для детей, путешествующих поездами "Укрзализныци", действуют специальные льготные тарифы. В Украине дети до 5 лет могут ездить бесплатно без отдельного места, а пассажирам от 6 до 13 лет предусмотрена 25% скидка.

На международных рейсах условия зависят от страны назначения: бесплатный проезд и размер скидок определяются возрастом ребенка и маршрутом, а для поездок в страны ЕС и Молдовы действуют отдельные правила.

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