Школы в Ровенской области переходят на дистанционное обучение: в чем причина

Ровно, Четверг 08 января 2026 17:18
UA EN RU
Школы в Ровенской области переходят на дистанционное обучение: в чем причина Школьников в Ровенской области переводят на дистанционный формат (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Из-за сложных погодных условий школы Ровенской области 9 января будут работать в дистанционном формате. Соответствующую рекомендацию громадам прислал департамент образования и науки Ровенской областной государственной администрации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Ровенской ОВА в Telegram.

Школьники будут учиться дистанционно

Как отмечают в ОВА, такое решение приняли, учитывая сильные снегопады, которые, по прогнозам синоптиков, в ближайшее время только усилятся. Непогода может существенно усложнить передвижение и создать опасность для учеников и работников школ.

Решение касается всех громад

Рекомендация по формату обучения касается всех громад области.

"Соответствующую рекомендацию громадам направил департамент образования и науки Ровенской ОГА", - говорится в сообщении.

Школы в Ровенской области переходят на дистанционное обучение: в чем причина

В Ровенской области школы перевели на дистанционное обучение 9 января (скриншот)

Метели и вьюги в Украине

Синоптики Укргидрометцентра предупредили украинцев о сложных погодных условиях в пятницу, 9 января. Штормовой ветер и метели ожидаются почти во всех регионах, в частности в Ровенской области.

Погода в Украине ухудшится из-за активного циклона, который 8-9 января принесет сильный снег, метели, порывистый ветер, гололед и налипание мокрого снега.

10-11 января циклон отойдет и в Украину зайдет арктический воздух - температура воздуха опустится до -20...-23 градусов в ряде областей.

Добавим также, что из-за интенсивных снегопадов и осложнения погодных условий в ряде областей Украины резко ухудшилась ситуация на дорогах. Фиксируют сотни ДТП, действуют ограничения для тяжеловесного транспорта, а дорожные и экстренные службы работают в усиленном режиме.

Сложная ситуация с осадками наблюдается в Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой областях, а также местами в Винницкой и Житомирской.

