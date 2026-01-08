Школы и офисы переведут на дистанционку из-за непогоды: Кабмин дал поручения

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко в Telegram .

Премьер обратила внимание, что такие рекомендации не касаются объектов критической инфраструктуры и других субъектов, для которых дистанционка является недопустимой в условиях военного положения.

Кабмин рекомендовал областным и Киевской ОВА вместе с комиссиями ТЭБ и ЧС рекомендовали на период непогоды проработать вопрос перевода на дистанционный режим работы:

По словам премьера, решение будут принимать неотложно и с учетом выводов комиссий ТЭБ и ЧС.

"Речь идет о заведениях дошкольного образования, общего среднего, профессионального профессионального высшего и высшего образования", - уточнила она.

Свириденко рассказала, что согласно решению Кабмина, Минобразования вместе с другими органами исполнительной власти, областными и Киевской ОВА должны неотложно проработать вопрос о:

Непогода в Украине

Напомним, ранее синоптик "Укргидрометцентра" Наталья Птуха рассказала в комментарии РБК-Украина, что в Украине бушует непогода из-за перемещения активного циклона с юго-запада.

Она отметила, что в пятницу, 9 января, сложная погода прогнозируется в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях. Там ожидаются значительные осадки, преимущественно снег, с приростом снежного покрова от 10 до 25 см, а также порывы ветра до 15–18 м/с, что может привести к снежным накатам и заносам.

На севере и в центральных регионах осадки будут смешанными - снег, мокрый снег и местами дождь, с возможным увеличением снежного покрова до 15-20 см.