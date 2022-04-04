ЗСУ пошкодили фрегат російського флоту "Адмірал Ессен", - Арестович

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Арестовича у телемарафоні.

"Був пошкоджений фрегат російського флоту типу Адмірал Ессен завдяки мужності та професіоналізму наших захисників", - сказав Арестович.

За його словами, завдяки мужності українських захисників пошкоджено фрегат російського флоту типу "Адмірал Ессен".

Раніше ми повідомляли, що ЗСУ ліквідували російського замкомбрига Слабцова.

Також ми повідомляли, що за день ЗСУ знищили вісім повітряних цілей окупантів.

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