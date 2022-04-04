ЗСУ пошкодили фрегат російського флоту "Адмірал Ессен", - Арестович
Радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів, що Збройні сили України пошкодили фрегат російського флоту типу "Адмірал Ессен".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Арестовича у телемарафоні.
За його словами, завдяки мужності українських захисників пошкоджено фрегат російського флоту типу "Адмірал Ессен".
"Був пошкоджений фрегат російського флоту типу Адмірал Ессен завдяки мужності та професіоналізму наших захисників", - сказав Арестович.
Раніше ми повідомляли, що ЗСУ ліквідували російського замкомбрига Слабцова.
Також ми повідомляли, що за день ЗСУ знищили вісім повітряних цілей окупантів.
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