Достали и в Новороссийске. Дроны Украины атаковали фрегат "Адмирал Эссен", - OSINT-аналитики

18:47 04.03.2026 Ср
2 мин
Корабль, который периодически атакует Украину "Калибрами", попал под удар второй раз за войну
aimg Иван Носальский
Достали и в Новороссийске. Дроны Украины атаковали фрегат "Адмирал Эссен", - OSINT-аналитики Иллюстративное фото: фрегат "Адмирал Эссен" попал под атаку дронов (росСМИ)

В результате атаки дронов на порт в Новороссийске был поврежден российский фрегат "Адмирал Эссен". Это уже не первая атака на этот корабль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "КіберБорошно" в Telegram.

Читайте также: Поражен морской тральщик и не только: результаты атаки СБУ на порт "Новороссийск"

Удар по "Адмиралу Эссену"

OSINT-аналитики утверждают, что в результате атаки была повреждена средняя надстройка фрегата.

По их словам, в результате попадания в надстройку фрегата сдетонировали гранатометы ПК-10, предназначенные для постановки пассивных помех.

Кроме механических повреждений корабль получил поражения электронных систем:

  • комплекс РЭБ ТК-25, отвечающий за обнаружение излучения и постановку активных помех;
  • радары МР-90 "Орех", обеспечивающие наведение зенитных ракет на цели;
  • обзорный радар "Фрегат-М2М", отвечающий за дальнее обнаружение воздушных и надводных объектов.

Достали и в Новороссийске. Дроны Украины атаковали фрегат &quot;Адмирал Эссен&quot;, - OSINT-аналитикиФото: спутниковый снимок последствий удара по "Адмиралу Эссену" (t.me/kiber_boroshno)

Атака на катер проекта "Молния"

Как пишут OSINT-аналитики, кроме фрегата, под удар попал ракетный катер проекта 1241 "Молния".

БПЛА поразили кормовую часть судна, где расположены главные двигатели, дизель-генераторы и машинное отделение, которые обеспечивают работу силовой установки катера.

Также в кормовой части находятся две 30-мм артустановки АК-630М, отвечающие за ближнюю оборону катера, и дизель-генераторы, которые обеспечивают электроснабжение корабельных систем.

Достали и в Новороссийске. Дроны Украины атаковали фрегат &quot;Адмирал Эссен&quot;, - OSINT-аналитикиФото: спутниковый снимок последствий удара по катеру проекта "Молния" (t.me/kiber_boroshno)

К слову, сегодня, 4 марта, источники РБК-Украина в СБУ сообщали об ударе дронов по порту в Новороссийске. Но информации об атаке на фрегат "Адмирал Эссен" не было.

Удар по "Адмиралу Эссену"

Напомним, украинские воины уже наносили удар по российскому фрегату "Адмирал Эссен" 2 апреля 2022 года, когда он базировался в Севастополе. Для этого украинские воины впервые использовали новую ракету "Длинный Нептун".

Как отмечал в феврале спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, россияне используют "Адмирал Эссен" для ракетных ударов по Украине, поскольку такой корабль может нести "Калибры".

