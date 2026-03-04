Достали и в Новороссийске. Дроны Украины атаковали фрегат "Адмирал Эссен", - OSINT-аналитики
В результате атаки дронов на порт в Новороссийске был поврежден российский фрегат "Адмирал Эссен". Это уже не первая атака на этот корабль.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "КіберБорошно" в Telegram.
Удар по "Адмиралу Эссену"
OSINT-аналитики утверждают, что в результате атаки была повреждена средняя надстройка фрегата.
По их словам, в результате попадания в надстройку фрегата сдетонировали гранатометы ПК-10, предназначенные для постановки пассивных помех.
Кроме механических повреждений корабль получил поражения электронных систем:
- комплекс РЭБ ТК-25, отвечающий за обнаружение излучения и постановку активных помех;
- радары МР-90 "Орех", обеспечивающие наведение зенитных ракет на цели;
- обзорный радар "Фрегат-М2М", отвечающий за дальнее обнаружение воздушных и надводных объектов.
Фото: спутниковый снимок последствий удара по "Адмиралу Эссену" (t.me/kiber_boroshno)
Атака на катер проекта "Молния"
Как пишут OSINT-аналитики, кроме фрегата, под удар попал ракетный катер проекта 1241 "Молния".
БПЛА поразили кормовую часть судна, где расположены главные двигатели, дизель-генераторы и машинное отделение, которые обеспечивают работу силовой установки катера.
Также в кормовой части находятся две 30-мм артустановки АК-630М, отвечающие за ближнюю оборону катера, и дизель-генераторы, которые обеспечивают электроснабжение корабельных систем.
Фото: спутниковый снимок последствий удара по катеру проекта "Молния" (t.me/kiber_boroshno)
К слову, сегодня, 4 марта, источники РБК-Украина в СБУ сообщали об ударе дронов по порту в Новороссийске. Но информации об атаке на фрегат "Адмирал Эссен" не было.
Напомним, украинские воины уже наносили удар по российскому фрегату "Адмирал Эссен" 2 апреля 2022 года, когда он базировался в Севастополе. Для этого украинские воины впервые использовали новую ракету "Длинный Нептун".
Как отмечал в феврале спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, россияне используют "Адмирал Эссен" для ракетных ударов по Украине, поскольку такой корабль может нести "Калибры".