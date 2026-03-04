ua en ru
Дістали і в Новоросійську. Дрони України атакували фрегат "Адмірал Ессен", - OSINT-аналітики

18:47 04.03.2026 Ср
2 хв
Корабель, який періодично атакує Україну "Калібрами", потрапив під удар вдруге за війну
aimg Іван Носальський
Дістали і в Новоросійську. Дрони України атакували фрегат "Адмірал Ессен", - OSINT-аналітики Ілюстративне фото: фрегат "Адмірал Ессен" потрапив під атаку дронів (росЗМІ)

Внаслідок атаки дронів на порт у Новоросійську було пошкоджено російський фрегат "Адмірал Ессен". Це вже не перша атака на цей корабель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "КіберБорошно" в Telegram.

Читайте також: Уражено морський тральщик і не тільки: результати атаки СБУ на порт "Новоросійськ"

Удар по "Адміралу Ессену"

OSINT-аналітики стверджують, що внаслідок атаки було пошкоджено середню надбудову фрегата.

За їхніми словами, внаслідок влучання в надбудову фрегата здетонували гранатомети ПК-10, призначені для постановки пасивних перешкод.

Крім механічних пошкоджень корабель зазнав ураження електронних систем:

  • комплекс РЕБ ТК-25, що відповідає за виявлення випромінювання і постановку активних перешкод;
  • радари МР-90 "Орех", що забезпечують наведення зенітних ракет на цілі;
  • оглядовий радар "Фрегат-М2М", що відповідає за дальнє виявлення повітряних і надводних об'єктів.

Дістали і в Новоросійську. Дрони України атакували фрегат &quot;Адмірал Ессен&quot;, - OSINT-аналітикиФото: супутниковий знімок наслідків удару по "Адміралу Ессену" (t.me/kiber_boroshno)

Атака на катер проєкту "Молнія"

Як пишуть OSINT-аналітики, крім фрегата, під удар потрапив ракетний катер проєкту 1241 "Молнія".

БПЛА уразили кормову частину судна, де розташовані головні двигуни, дизель-генератори і машинне відділення, які забезпечують роботу силової установки катера.

Також у кормовій частині розташовані дві 30-мм артустановки АК-630М, що відповідають за ближню оборону катера, і дизель-генератори, які забезпечують електропостачання корабельних систем.

Дістали і в Новоросійську. Дрони України атакували фрегат &quot;Адмірал Ессен&quot;, - OSINT-аналітикиФото: супутниковий знімок наслідків удару по катеру проєкту "Молния" (t.me/kiber_boroshno)

До речі, сьогодні, 4 березня, джерела РБК-Україна в СБУ повідомляли про удар дронів по порту в Новоросійську. Але інформації про атаку на фрегат "Адмірал Ессен" не було.

Удар по "Адміралу Ессену"

Нагадаємо, українські воїни вже завдавали удару по російському фрегату "Адмірал Ессен" 2 квітня 2022 року, коли він базувався в Севастополі. Для цього українські воїни вперше використали нову ракету "Довгий Нептун".

Як зазначав у лютому речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, росіяни використовують "Адмірал Ессен" для ракетних ударів по Україні, оскільки такий корабель може нести "Калібри".

