Дістали і в Новоросійську. Дрони України атакували фрегат "Адмірал Ессен", - OSINT-аналітики
Внаслідок атаки дронів на порт у Новоросійську було пошкоджено російський фрегат "Адмірал Ессен". Це вже не перша атака на цей корабель.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "КіберБорошно" в Telegram.
Удар по "Адміралу Ессену"
OSINT-аналітики стверджують, що внаслідок атаки було пошкоджено середню надбудову фрегата.
За їхніми словами, внаслідок влучання в надбудову фрегата здетонували гранатомети ПК-10, призначені для постановки пасивних перешкод.
Крім механічних пошкоджень корабель зазнав ураження електронних систем:
- комплекс РЕБ ТК-25, що відповідає за виявлення випромінювання і постановку активних перешкод;
- радари МР-90 "Орех", що забезпечують наведення зенітних ракет на цілі;
- оглядовий радар "Фрегат-М2М", що відповідає за дальнє виявлення повітряних і надводних об'єктів.
Фото: супутниковий знімок наслідків удару по "Адміралу Ессену" (t.me/kiber_boroshno)
Атака на катер проєкту "Молнія"
Як пишуть OSINT-аналітики, крім фрегата, під удар потрапив ракетний катер проєкту 1241 "Молнія".
БПЛА уразили кормову частину судна, де розташовані головні двигуни, дизель-генератори і машинне відділення, які забезпечують роботу силової установки катера.
Також у кормовій частині розташовані дві 30-мм артустановки АК-630М, що відповідають за ближню оборону катера, і дизель-генератори, які забезпечують електропостачання корабельних систем.
Фото: супутниковий знімок наслідків удару по катеру проєкту "Молния" (t.me/kiber_boroshno)
До речі, сьогодні, 4 березня, джерела РБК-Україна в СБУ повідомляли про удар дронів по порту в Новоросійську. Але інформації про атаку на фрегат "Адмірал Ессен" не було.
Удар по "Адміралу Ессену"
Нагадаємо, українські воїни вже завдавали удару по російському фрегату "Адмірал Ессен" 2 квітня 2022 року, коли він базувався в Севастополі. Для цього українські воїни вперше використали нову ракету "Довгий Нептун".
Як зазначав у лютому речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, росіяни використовують "Адмірал Ессен" для ракетних ударів по Україні, оскільки такий корабель може нести "Калібри".