"Дістали" у Франції: екснардеп Жеваго отримав підозру
Колишній народний депутат і бенефіціар банку "Фінанси та Кредит" отримав підозру у справі на півмільярда гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генпрокурора України Руслана Кравченка в Telegram.
Кравченко не назвав ім'я підозрюваного, але, згідно з матеріалами справи, йдеться про Костянтина Жеваго.
Підозру йому вручили французькі правоохоронці разом з українськими прокурорами та слідчими ДБР.
Після вручення підозри колишнього нардепа допитали.
У чому підозрюють Жеваго
За даними слідства, Жеваго, контролюючи понад 96% статутного капіталу банку "Фінанси і Кредит", створив і очолив злочинну організацію, до якої залучив топ-менеджмент фінустанови.
Йому інкримінують:
- створення та керівництво злочинною організацією;
- розтрату майна в особливо великих розмірах;
- легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Схема полягала в системному виведенні коштів через мережу підконтрольних офшорних компаній. Слідчі встановили, що банк укладав фіктивні кредитні договори та надавав гарантійні зобов'язання, після чого гроші вкладників і кошти рефінансування НБУ виводилися за кордон.
"Фактично йдеться про використання фінансових ресурсів банку... у приватних інтересах бенефіціара. Загальна сума встановлених збитків перевищує 519 млн гривень", - написав Кравченко.
Під час вручення підозри Жеваго стверджував, що це "політично мотивоване переслідування".
Заочний арешт Жеваго
Нагадаємо, український Вищий антикорупційний суд заочно заарештував колишнього нардепа Костянтина Жеваго ще 2024 року.
Олігарха підозрюють у тому, що він через адвоката передав керівництву Верховного суду хабар, щоб судове рішення ухвалили в його інтересах.
Також у 2025 році Жеваго оголосили підозру в тому, що він організував продаж українських ліків на території Росії.