"Дістали" у Франції: екснардеп Жеваго отримав підозру

Колишній народний депутат і бенефіціар банку "Фінанси та Кредит" отримав підозру у справі на півмільярда гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генпрокурора України Руслана Кравченка в Telegram .

Кравченко не назвав ім'я підозрюваного, але, згідно з матеріалами справи, йдеться про Костянтина Жеваго.

Підозру йому вручили французькі правоохоронці разом з українськими прокурорами та слідчими ДБР.

Після вручення підозри колишнього нардепа допитали.

У чому підозрюють Жеваго

За даними слідства, Жеваго, контролюючи понад 96% статутного капіталу банку "Фінанси і Кредит", створив і очолив злочинну організацію, до якої залучив топ-менеджмент фінустанови.

Йому інкримінують:

створення та керівництво злочинною організацією;

розтрату майна в особливо великих розмірах;

легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Схема полягала в системному виведенні коштів через мережу підконтрольних офшорних компаній. Слідчі встановили, що банк укладав фіктивні кредитні договори та надавав гарантійні зобов'язання, після чого гроші вкладників і кошти рефінансування НБУ виводилися за кордон.

"Фактично йдеться про використання фінансових ресурсів банку... у приватних інтересах бенефіціара. Загальна сума встановлених збитків перевищує 519 млн гривень", - написав Кравченко.

Під час вручення підозри Жеваго стверджував, що це "політично мотивоване переслідування".