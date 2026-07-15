У Зеленского объяснили механизм "адских санкций" США против РФ

Обновленная редакция законопроекта Sanctioning Russia Act 2026 демонстрирует эволюцию американской санкционной политики. Речь идет о переходе от модели политического сигнала к модели системного экономического давления на Россию.

Об этом заявил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк в эксклюзивном комментарии РБК-Украина .

"Адские санкции" сочетают в себе индивидуальные и секторальные ограничения

"Индивидуальные ограничения касаются не только высшего политического и военного руководства РФ, но и лиц, причастных к обходу санкций, нарушениям прав человека, отмыванию денежных средств, дестабилизации ситуации в Украине, а также акционеров российских СПГ-проектов, судов теневого флота и связанных с ними лиц. Речь идет о традиционных, но эффективных инструментах - блокировке активов и визовых ограничениях", - подчеркнул Власюк.

Он также отметил, что секторальные санкции нацелены на главные источники финансирования российской экономики. В частности, речь идет о финансовом секторе, включая Центробанк РФ, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и другие государственные финансовые учреждения.

Не обошли вниманием и энергетический сектор врага, поскольку этот документ предусматривает запрет инвестиций США в российскую энергетику.

"В августе прошлого года обсуждалось возвращение американской компании Exxon Mobil в российский нефтегазовый проект "Сахалин-1", а такой запрет сделает невозможным этот сценарий", - заявил Власюк.

Более того, под ограничения попадет экспорт американских энергоресурсов и энергетической продукции в РФ. Также планируется запрет импорта российского урана и масштабирование санкций в отношении энергетических проектов "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ", их руководителей и ключевых акционеров.

Еще один важный пункт - усиление ответственности за обход санкций. Речь идет об уничтожении тех механизмов, которые Кремль применяет для адаптации к уже существующим ограничениям.

Как объяснил Власюк, без перекрытия этих каналов даже самые жесткие санкции постепенно теряют эффективность.

Вторичные санкции могут существенно ослабить РФ

"В то же время законопроект усиливает экономическое давление не только на Россию, но и на ее торговых партнеров. Именно вторичные меры могут стать его наиболее ощутимым инструментом, поскольку предусматривают применение дополнительных пошлин в отношении стран, которые продолжают импортировать российские энергоносители или способствуют обходу санкций", - подчеркнул уполномоченный Зеленского.

Власюк обращает внимание на то, что новая компромиссная редакция предусматривает максимальную ставку до 100% вместо предложенных ранее 500%.

Несмотря на это, общая логика документа не изменилась - он должен повысить для третьих стран экономическую цену сотрудничества с Россией настолько, чтобы такое сотрудничество стало невыгодным.

"Это один из сильнейших инструментов давления на государства, финансирующие российскую военную экономику", - отметил Власюк.

По его словам, этот законопроект является важным не только из-за содержания конкретных санкций, но и из-за комплексности подхода, который должен системно увеличивать цену российской агрессии.

Более того, речь идет о важном ориентире для других союзников Киева. Дело в том, что только скоординированное и решительное санкционное давление способно существенно ограничить возможности России финансировать войну и обходить уже введенные ограничения.

"Работа над этим законопроектом продолжается, он еще должен пройти окончательную процедуру принятия. Поэтому окончательные выводы целесообразно делать после его принятия", - подытожил Власюк.