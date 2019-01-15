Суд над українськими моряками пройде в закритому режимі

Фото: військовополонені моряки (witter.com/ATR__Official)

Арешт українським морякам будуть продовжувати в закритому режимі

Лефортовський суд Москви (Російська Федерація) проведе засідання щодо продовження арешту українським морякам в закритому режимі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що суд прийняв рішення розглянути клопотання слідчого про продовження арешту в закритому режимі. Відзначимо, напередодні стало відомо, що слідство попросить закрити засідання від ЗМІ. Крім того, обвинувачення просить не розголошувати підсумки засідання без узгодження зі слідчим.

Нагадаємо, захоплення моряків сталося 25 листопада 2018 року, коли Збройні сили РФ і кораблі берегової охорони із застосуванням зброї затримали кораблі Військово-морських сил України, які йшли з Одеси до Маріуполя через Керченську протоку. Від 3 до 6 членів їх екіпажу отримали поранення в зіткненні; всі 24 члени екіпажу були заарештовані російською владою.

Інцидент призвів до того, що Україна вводила в ряді областей воєнний стан. Як зазначають адвокати моряків, остаточне судове рішення щодо захоплених моряків слід чекати не раніше ніж за рік.