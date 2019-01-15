Фото: захоплені українські кораблі (fsb.ru)

Суд в РФ розглядатиме клопотання слідства про продовження морякам строку тримання під вартою

Затримані в Керченській протоці українські моряки відмовилися давати свідчення в суді. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

Повідомляється, що сьогодні суд в РФ розглядатиме клопотання слідства про продовження морякам терміну утримання під вартою.

Також з'явилося відео з полоненими українськими моряками. На кадрах видно, як моряків випускають силовики з автозаку і заводять в приміщення суду.

Лефортовський районний суд Москви. Привезли наших військовополонених. Опубліковано Roman Tsymbaliuk Понеділок, 14 січня 2019 р.

Нагадаємо, адвокати захоплених українських моряків, яких утримують в Російській Федерації, просить передати клопотання про продовження арешту до військового суду.

Додамо, що Лефортовський суд розділить моряків на кілька груп, щоб винести рішення про продовження арешту в один день.

РБК-Україна писало, що адвокати українських моряків наполягають на відкритих судових засіданнях. Планується, що на засіданні повинні бути присутні ЗМІ, український омбудсмен Людмила Денисова і родичі полонених.