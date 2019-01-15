ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Українські моряки відмовилися давати свідчення в суді

Новини » Суспільство    15.01.2019 - 11:15
Українські моряки відмовилися давати свідчення в суді
Фото: захоплені українські кораблі (fsb.ru)

Суд в РФ розглядатиме клопотання слідства про продовження морякам строку тримання під вартою

Затримані в Керченській протоці українські моряки відмовилися давати свідчення в суді. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

Повідомляється, що сьогодні суд в РФ розглядатиме клопотання слідства про продовження морякам терміну утримання під вартою.

Також з'явилося відео з полоненими українськими моряками. На кадрах видно, як моряків випускають силовики з автозаку і заводять в приміщення суду.

 

Лефортовський районний суд Москви. Привезли наших військовополонених.

Опубліковано Roman Tsymbaliuk Понеділок, 14 січня 2019 р.

Нагадаємо, адвокати захоплених українських моряків, яких утримують в Російській Федерації, просить передати клопотання про продовження арешту до військового суду.

Додамо, що Лефортовський суд розділить моряків на кілька груп, щоб винести рішення про продовження арешту в один день.

РБК-Україна писало, що адвокати українських моряків наполягають на відкритих судових засіданнях. Планується, що на засіданні повинні бути присутні ЗМІ, український омбудсмен Людмила Денисова і родичі полонених.

Захист українських моряків просить передати справу до військового суду Суд над українськими моряками пройде в закритому режимі
Новини України Російська ФедераціяморякиСуд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся