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Динамо - Шахтар: анонс матчу

Новини » Спорт    28.07.2019 - 11:54
Динамо - Шахтар: анонс матчу
Фото: "Динамо" - "Шахтар" (fcdynamo.kiev.ua)

Готуємося до поєдинку за Суперкубок України

Київське "Динамо" і донецький "Шахтар" розіграють перший трофей сезону 2019/20 - Суперкубок України. Трансляція розпочнеться о 21:00, а дивитися гру можна на телеканалах "Україна" і "Футбол 1". Букмекери вважають фаворитами "гірників". На поєдинку очікується аншлаг.

28 липня 21:00
Одеса, стадіон "Чорноморець"

 

Традиційно футбольний сезон стартує суперкубкової дуеллю, де чемпіон зустрічається з володарем Кубка. Оскільки обидва трофеї завоював донецький клуб, йому знову доведеться грати зі срібним призером УПЛ - "біло-синіми".

У сьогоднішньому матчі "Динамо" має шанс наздогнати "Шахтар" за кількістю трофеїв. На рахунку киян - сім титулів, у "гірників" - вісім. Всього Суперкубок України буде розіграний в шістнадцятий раз в історії. Між собою "Динамо" і "Шахтар" зустрічалися в 11 попередніх матчах.

Під час літнього трансферного вікна ряди киян поповнили Мохаммед Кадірі і Олександр Караваєв. У свою чергу, команду покинули бразильці Вітор Буено і Че Че, а також голкіпер Артур Рудько. В оренду у різні клуби відправилися Євген Смирний, Сергій Булеца, Владислав Супряга і Богдан Михайличенко.

До нового сезону "гірників" готував новий тренерський штаб на чолі з Луїшем Каштру. Дебютує на посаді асистента легенда "Шахтаря" Даріо Срна: як футболіст він 12 разів брав участь в матчах за Суперкубок, 9 - в ролі капітана. Що стосується футболістів, то в оренду відправилися Веллінгтон Нем, Валерій Бондаренко та Едуард Соболь.

На матчі, вперше в історії українського футболу, буде використана система відеоповторів. Однак поки лише в тестовому режимі.

Призначений арбітр матчу за Суперкубок України між "Динамо" та "Шахтарем" "Динамо" дізналося першого суперника в Лізі чемпіонів
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