Сенсация или фиаско? Оцениваем шансы "Полесья" против "Фиорентины"

Прогноз букмекеров

Аналитики считают "Фиорентину" безоговорочным фаворитом этой дуэли. На победу флорентийцев в первой игре предлагают коэффициент 1,40. Вариант с ничьей оценен в 4,55, тогда как успех "Полесья" имеет показатель 7,50.

В двухматчевом противостоянии ситуация еще более однозначна: шансы итальянцев на выход дальше равны 1,10, тогда как триумф житомирской команды - 6,00.

Таким образом, букмекеры фактически не оставляют "Полесью" больших шансов на сенсацию.

Комментарии наставника

Главный тренер житомирян Руслан Ротань подчеркнул, что его футболисты будут выходить на поле без страха.

"Нас ждет "Фиорентина" - очень сильный соперник, который в последние годы постоянно доходит до финалов в Лиге конференций. Но мы должны быть ментально готовыми. Это две игры по 90 минут, и важно играть до конца. Мы не должны бояться имен, нужно показывать свою игру", - заявил Ротань.

"Если на бумаге Фиорентина выглядит явным фаворитом, я думаю, что мы должны ментально подойти к матчу таким образом, чтобы не бояться этого именитого соперника, а играть в свою игру", - добавил главный тренер.

"Мы не собираемся жаловаться. Мы здесь, и хотим продолжать борьбу. И хотим в чемпионате Украины работать. Да, усталость - это все понимаем, но нам нужно находить внутренние резервы, чтобы оставаться как можно больше на Евроарене, чтобы мы стремились в групповой этап. Поэтому для этого как минимум нужно большое желание, мечты. А мечты иногда сбываются", - приводит слова Ротаня пресс-служба Полесья.

Руслан Ротань (фото: facebook.com/fcpolissya)

Мнение нападающего "Полесья"

Форвард житомирского клуба Александр Филиппов признает силу соперника, но сохраняет боевой настрой.

"Конечно, "Фиорентина" - топ-команда, возможно, самая сильная, которую мы могли получить на этом этапе. Но мы будем выходить с мыслями о победе. Сначала у нас важный матч в чемпионате, а дальше уже начнем готовиться к игре в Лиге конференций", - сказал нападающий.

Чего ждать от матча

Для "Полесья" этот поединок станет историческим, ведь команда впервые сыграет в плейоф квалификации еврокубков.

Житомиряне уже преодолели двух соперников на пути к этому этапу. Сначала прошли "Санта-Колому" из Андорры (1:2, 4:1), а затем одолели венгерский "Пакш" (3:0, 1:2).

"Фиорентина" же только начинает сезон официальными матчами. В прошлом году "фиалки" финишировали на шестом месте в чемпионате Италии, а в еврокубках добрались до финала Лиги конференций. Такие результаты и опыт в международных соревнованиях делает итальянский клуб одним из главных претендентов на победу в турнире.

Что дальше

Ответный матч состоится 28 августа в итальянском городе Реджо-Эмилия. Победитель противостояния выйдет в групповой этап Лиги конференций, а проигравшая команда завершит свой еврокубковый путь.

Где смотреть матч "Полесье" - "Фиорентина"

Поединок плейоф квалификации Лиги конференций между житомирским и итальянским клубами можно будет посмотреть вживую на платформе онлайн-телевидения "Киевстар ТВ".

Сам матч состоится на "Татран Арене" в словацком Прешове и начнется в 21:00 по киевскому времени.