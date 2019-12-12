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Динамо - Лугано: прогноз букмекерів

Новини » Спорт     12.12.2019 - 13:07
Динамо - Лугано: прогноз букмекерів
Фото: "Динамо" - "Лугано" (facebook.com/fcdynamoua)

Фахівці вважають фаворитом київський клуб

Київське "Динамо" у вирішальному матчі групової стадії Ліги Європи прийме швейцарський "Лугано". Трансляція розпочнеться о 19:55, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1".

12 грудня 19:55
Київ, НСК "Олімпійський"

Букмекери вважають віцечемпіонів України беззаперечним фаворитом у вирішальному для команди поєдинку. На успіх "Динамо" можна поставити з коефіцієнтом 1,27, тоді як перемога "Лугано" оцінюється в 13,50, а нічийний результат зустрічі - в 6,15.

Поєдинок обслуговуватимуть рефері з Азербайджану на чолі з 32-річним Аліяров Агаєвим.

Команда Олексія Михайличенка могла б почувати себе впевненіше, але в попередньому п'ятому турі на виїзді поступилася "Мальме" (3:4) та опустилась на третє місце в групі.

Для виходу в плей-офф Ліги Європи киянам необхідно перемагати швейцарців з різницею у два м'ячі або більше. Перемога в один м'яч також дає динамівцям непогані шанси продовжити еврокомпанію, але тоді необхідно стежити за паралельним поєдинком, в якому зійдуться "Копенгаген" і "Мальме".

Перша зустріч "Динамо" і "Лугано" завершилася в безгольову нічию.

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