Будут ли закрывать школы: МОН объяснило суть реформы старшего образования

В последние дни в некоторых школьных чатах распространяется искаженная информация о реформе старшей школы. Это вызывает беспокойство и недоразумение среди родителей.

РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины рассказывает, что на самом деле предусматривает реформа и как она будет реализовываться.

Что меняет реформа старшей школы

Реформа предусматривает переход к профильному обучению в 10-12 классах. Ученики смогут выбирать профиль и предметы в зависимости от своих интересов и будущей специализации. Для этого в общинах должны функционировать лицеи, которые смогут предложить более широкий выбор курсов.

Лицеи будут обособленными образовательными учреждениями, оборудованными всем необходимым для качественного преподавания. В них будут учиться только старшеклассники, а образовательный процесс будет организован по новым подходам: сменные группы, модульное изучение предметов и тому подобное.

Что не меняется

Гимназии (1-9 классы), а также начальные школы остаются. Их не будут закрывать. В случае реорганизации изменится только тип заведения: отдельные школы станут лицеями, другие - гимназиями или начальными школами.

Как пример, в Шептицкой громаде Львовской области уже происходит такая реорганизация без закрытия школ. Сейчас там работает один обособленный академический лицей и планируют открыть еще один. Большинство других учебных заведений - гимназии (1-9 классы), а один - начальная школа, где учатся 1-4 классы.

Также остаются неизменными нормы по приближенности начальной школы к месту жительства ребенка. Законодательно закреплено, что ученики должны учиться как можно ближе к дому.

Что будет с учениками, которые не смогут остаться в прежней школе

Если школа станет лицеем, ученики младших классов смогут перевестись в другие заведения общины. После 9 класса выпускники гимназий будут выбирать: продолжать обучение в лицее, поступать в учреждения профессионального или предвысшего образования.

Финансирование реформы

Государство уже инвестирует в развитие новой образовательной инфраструктуры. В частности, 500 миллионов гривен в этом году выделено на обустройство кабинетов естественной, математической и технологической отраслей в пилотных 10-х классах. Еще 500 миллионов - на оборудование кабинетов биологии, физики, химии, географии и STEM-лабораторий. Инвестиции будут продолжаться и в дальнейшем.

В министерстве подчеркнули, что реформы - это вызов, но их цель - создать качественное образование с равными возможностями для всех детей, независимо от места проживания. В МОН отмечают, что остаются открытым к диалогу и призывает родителей и педагогов конструктивно обсуждать изменения.