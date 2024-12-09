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Какие предметы обязательно придется изучать старшеклассникам в Украине: полный перечень

Украина, Киев, Понедельник 09 декабря 2024 18:47
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Какие предметы обязательно придется изучать старшеклассникам в Украине: полный перечень Фото: Обучение в школе (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

С 2027 года в Украине стартует реформа образования, предусматривающая профильное обучение в старшей школе. Учащиеся смогут выбирать профиль обучения и углубленно изучать выбранные предметы и курсы. Однако для всех школьников останутся обязательные дисциплины, охватывающие основные образовательные отрасли.

Какие предметы будут обязательными, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

Обязательные предметы для старшеклассников

В 10 классе, который станет адаптационным, старшеклассники будут изучать обязательные предметы:

  • языково-литературная отрасль: украинский язык, литературы, иностранные языки
  • математика: интегрированный курс математики или отдельно алгебра и геометрия
  • естественные науки: интегрированный естественный курс или физика, химия, биология, география
  • история и гражданское образование
  • информатика
  • физическая культура
  • социальное и здоровье сохранение: курсы о благосостоянии и здоровье
  • искусство: музыка, живопись
  • технологии: промышленный дизайн, технологические дисциплины

Выборочные предметы для учащихся старших классов

В старших классах (11–12) акцент сместится на выборочные предметы в соответствии с выбранным профилем, а количество обязательных курсов уменьшится.

Профильное обучение будет состоять из трех уровней:

  • Выбор профиля обучения – углубленное исследование предметов и курсов выбранного направления.
  • Выбор предметов в рамках профиля – индивидуализация обучения по выбранной специализации.
  • Выбор предметов вне профиля – для учета дополнительных интересов ученичества.

Для обучения будут предложены десятки профилей, сгруппированных в три тематических направления:

  • Языково-литературный: украинский язык и литература, иностранные языки и т.д.
  • STEM: естественные науки, ИТ, математика.
  • Общественно-гуманитарный: история, правоведение, социология, психология.

Отметим, эти изменения являются составной частью реформы профильного образования, ранее представленной Министерством образования и науки Украины. Реформа также включает в себя создание академических лицеев, которые расширят возможности выбора предметов, в частности для учащихся в сельской местности и небольших городах. Для поддержки школьников в выборе профиля обучения в школах будут работать карьерные советники.

Напомним, согласно новым изменениям, с 2027 года украинские школьники будут учиться 12 лет. Первый выпуск учеников, получающих образование по этой системе, запланирован на 2030 год.

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