Какие предметы обязательно придется изучать старшеклассникам в Украине: полный перечень
С 2027 года в Украине стартует реформа образования, предусматривающая профильное обучение в старшей школе. Учащиеся смогут выбирать профиль обучения и углубленно изучать выбранные предметы и курсы. Однако для всех школьников останутся обязательные дисциплины, охватывающие основные образовательные отрасли.
Какие предметы будут обязательными, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.
Обязательные предметы для старшеклассников
В 10 классе, который станет адаптационным, старшеклассники будут изучать обязательные предметы:
- языково-литературная отрасль: украинский язык, литературы, иностранные языки
- математика: интегрированный курс математики или отдельно алгебра и геометрия
- естественные науки: интегрированный естественный курс или физика, химия, биология, география
- история и гражданское образование
- информатика
- физическая культура
- социальное и здоровье сохранение: курсы о благосостоянии и здоровье
- искусство: музыка, живопись
- технологии: промышленный дизайн, технологические дисциплины
Выборочные предметы для учащихся старших классов
В старших классах (11–12) акцент сместится на выборочные предметы в соответствии с выбранным профилем, а количество обязательных курсов уменьшится.
Профильное обучение будет состоять из трех уровней:
- Выбор профиля обучения – углубленное исследование предметов и курсов выбранного направления.
- Выбор предметов в рамках профиля – индивидуализация обучения по выбранной специализации.
- Выбор предметов вне профиля – для учета дополнительных интересов ученичества.
Для обучения будут предложены десятки профилей, сгруппированных в три тематических направления:
- Языково-литературный: украинский язык и литература, иностранные языки и т.д.
- STEM: естественные науки, ИТ, математика.
- Общественно-гуманитарный: история, правоведение, социология, психология.
Отметим, эти изменения являются составной частью реформы профильного образования, ранее представленной Министерством образования и науки Украины. Реформа также включает в себя создание академических лицеев, которые расширят возможности выбора предметов, в частности для учащихся в сельской местности и небольших городах. Для поддержки школьников в выборе профиля обучения в школах будут работать карьерные советники.
Напомним, согласно новым изменениям, с 2027 года украинские школьники будут учиться 12 лет. Первый выпуск учеников, получающих образование по этой системе, запланирован на 2030 год.
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