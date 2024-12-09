Какие предметы обязательно придется изучать старшеклассникам в Украине: полный перечень

С 2027 года в Украине стартует реформа образования, предусматривающая профильное обучение в старшей школе. Учащиеся смогут выбирать профиль обучения и углубленно изучать выбранные предметы и курсы. Однако для всех школьников останутся обязательные дисциплины, охватывающие основные образовательные отрасли.

Какие предметы будут обязательными, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Министерство образования и науки Украины .

Для обучения будут предложены десятки профилей, сгруппированных в три тематических направления:

В старших классах (11–12) акцент сместится на выборочные предметы в соответствии с выбранным профилем, а количество обязательных курсов уменьшится.

В 10 классе, который станет адаптационным, старшеклассники будут изучать обязательные предметы:

Отметим, эти изменения являются составной частью реформы профильного образования, ранее представленной Министерством образования и науки Украины. Реформа также включает в себя создание академических лицеев, которые расширят возможности выбора предметов, в частности для учащихся в сельской местности и небольших городах. Для поддержки школьников в выборе профиля обучения в школах будут работать карьерные советники.

Напомним, согласно новым изменениям, с 2027 года украинские школьники будут учиться 12 лет. Первый выпуск учеников, получающих образование по этой системе, запланирован на 2030 год.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.