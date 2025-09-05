В некоторых локациях в Луцке могло "упасть" давление воды: что случилось
Сегодня, 5 сентября, некоторые из жителей и гостей города Луцк могут заметить, что давление подачи воды в их домах было снижено.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Луцкводоканал" в Facebook.
Почему и где именно в Луцке пониженное давление подачи воды
Согласно информации коммунального предприятия, пониженное давление подачи воды в некоторых локациях Луцка может наблюдаться сегодня с 9 часов утра.
Это связано с аварийной ситуацией на центральном водопроводе на улице Карпенко-Карого.
Отмечается, что снижено давление подачи воды было:
- в центральной части города;
- в Привокзальном;
- в Вышкове;
- в районе Киевского майдана.
Уточняется, что такая ситуация будет наблюдаться до завершения ремонтных работ.
В завершение в КП "Луцкводоканал" рекомендовали сделать запас воды на время проведения работ.
"Спасибо за понимание", - подытожили в коммунальном предприятии.
Публикация КП "Луцкводоканал" (скриншот: facebook.com/Lutskvodokanal)
