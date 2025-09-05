В некоторых локациях в Луцке могло "упасть" давление воды: что случилось

Сегодня, 5 сентября, некоторые из жителей и гостей города Луцк могут заметить, что давление подачи воды в их домах было снижено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Луцкводоканал" в Facebook.

"Спасибо за понимание", - подытожили в коммунальном предприятии.

В завершение в КП "Луцкводоканал" рекомендовали сделать запас воды на время проведения работ.

Уточняется, что такая ситуация будет наблюдаться до завершения ремонтных работ.

Это связано с аварийной ситуацией на центральном водопроводе на улице Карпенко-Карого.

Согласно информации коммунального предприятия, пониженное давление подачи воды в некоторых локациях Луцка может наблюдаться сегодня с 9 часов утра.

