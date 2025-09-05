ua en ru
В некоторых локациях в Луцке могло "упасть" давление воды: что случилось

Пятница 05 сентября 2025 10:36
В некоторых локациях в Луцке могло "упасть" давление воды: что случилось В некоторых локациях в Луцке снижено давление подачи воды (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Сегодня, 5 сентября, некоторые из жителей и гостей города Луцк могут заметить, что давление подачи воды в их домах было снижено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Луцкводоканал" в Facebook.

Почему и где именно в Луцке пониженное давление подачи воды

Согласно информации коммунального предприятия, пониженное давление подачи воды в некоторых локациях Луцка может наблюдаться сегодня с 9 часов утра.

Это связано с аварийной ситуацией на центральном водопроводе на улице Карпенко-Карого.

Отмечается, что снижено давление подачи воды было:

  • в центральной части города;
  • в Привокзальном;
  • в Вышкове;
  • в районе Киевского майдана.

Уточняется, что такая ситуация будет наблюдаться до завершения ремонтных работ.

В завершение в КП "Луцкводоканал" рекомендовали сделать запас воды на время проведения работ.

"Спасибо за понимание", - подытожили в коммунальном предприятии.

В некоторых локациях в Луцке могло &quot;упасть&quot; давление воды: что случилосьПубликация КП "Луцкводоканал" (скриншот: facebook.com/Lutskvodokanal)

Напомним, ранее мы рассказывали, что Украина занимает одно из последних мест в Европе по запасам пресной воды на душу населения. Большое количество водных объектов сегодня уже утрачено, другие - загрязнены и опасны.

Кроме того, мы сообщали, что за вред рекам и водоемам в Украине могут наказывать иначе и объясняли, кому грозят новые штрафы.

Читайте также, как в Черкассах молния попала в водопровод.

