У деяких локаціях в Луцьку міг "впасти" тиск води: що сталось

П'ятниця 05 вересня 2025 10:36
UA EN RU
У деяких локаціях в Луцьку міг "впасти" тиск води: що сталось У деяких локаціях в Луцьку понижено тиск подачі води (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Сьогодні, 5 вересня, дехто з мешканців і гостей міста Луцьк може помітити, що тиск подачі води в їхніх оселях було понижено.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КП "Луцькводоканал" у Facebook.

Чому й де саме в Луцьку понижений тиск подачі води

Згідно з інформацією комунального підприємства, понижений тиск подачі води у деяких локаціях Луцька може спостерігатись сьогодні з 9 години ранку.

Це пов'язано з аварійною ситуацією на центральному водогоні на вулиці Карпенка-Карого.

Зазначається, що понижено тиск подачі води було:

  • у центральній частині міста;
  • у Привокзальному;
  • у Вишкові;
  • у районі Київського майдану.

Уточнюється, що така ситуація спостерігатиметься до завершення ремонтних робіт.

Насамкінець у КП "Луцькводоканал" рекомендували зробити запас води на час проведення робіт.

"Дякуємо за розуміння", - підсумували у комунальному підприємстві.

У деяких локаціях в Луцьку міг &quot;впасти&quot; тиск води: що сталосьПублікація КП "Луцькводоканал" (скриншот: facebook.com/Lutskvodokanal)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Україна посідає одне з останніх місць в Європі за запасами прісної води на душу населення. Велика кількість водних об'єктів сьогодні вже втрачена, інші - забруднені та небезпечні.

Крім того, ми повідомляли, що за шкоду річкам і водоймам в Україні можуть карати інакше й пояснювали, кому загрожують нові штрафи.

Читайте також, як у Черкасах блискавка влучила у водопровід.

Луцьк Волинська область Аварія Водопостачання
