У деяких локаціях в Луцьку міг "впасти" тиск води: що сталось

Сьогодні, 5 вересня, дехто з мешканців і гостей міста Луцьк може помітити, що тиск подачі води в їхніх оселях було понижено.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КП "Луцькводоканал" у Facebook.

Насамкінець у КП "Луцькводоканал" рекомендували зробити запас води на час проведення робіт.

Уточнюється, що така ситуація спостерігатиметься до завершення ремонтних робіт.

Це пов'язано з аварійною ситуацією на центральному водогоні на вулиці Карпенка-Карого.

Згідно з інформацією комунального підприємства, понижений тиск подачі води у деяких локаціях Луцька може спостерігатись сьогодні з 9 години ранку.

