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Из-за скандала по закупкам питания ВСУ. Заместитель Резникова подал в отставку

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Украина, Вторник 24 января 2023 09:46
Из-за скандала по закупкам питания ВСУ. Заместитель Резникова подал в отставку Фото: заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов (mil gov ua)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 24 января, стало известно, что заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов подал в отставку. Его просьбу уже поддержал глава министерства Алексей Резников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства обороны Украины.

Как говорится в заявлении, Вячеслав Шаповалов отвечал за тыловое обеспечение ВСУ, попросил уволить его, чтобы "не создавать угрозы для стабильного обеспечения ВСУ в результате кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания".

"Несмотря на то, что озвученные обвинения необоснованны и безосновательны, заявление Вячеслава Шаповалова об увольнении является достойным поступком в традициях европейской и демократической политики, демонстрация того, что интересы обороны выше, чем любые кабинеты или кресла", - отмечается на сайте министерства.

Из-за скандала по закупкам питания ВСУ. Заместитель Резникова подал в отставку

Напомним, на прошлой неделе СМИ опубликовали расследование, в котором утверждалось, что якобы Министерство обороны Украины закупает продукты питания для ВСУ по ценам, завышенным в 2-3 раза в сравнении с ценами в киевских супермаркетах. Подробнее о скандале - читайте в материале РБК-Украина.

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Министерство обороны Украины Алексей Резников
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