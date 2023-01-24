Из-за скандала по закупкам питания ВСУ. Заместитель Резникова подал в отставку
Во вторник, 24 января, стало известно, что заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов подал в отставку. Его просьбу уже поддержал глава министерства Алексей Резников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства обороны Украины.
Как говорится в заявлении, Вячеслав Шаповалов отвечал за тыловое обеспечение ВСУ, попросил уволить его, чтобы "не создавать угрозы для стабильного обеспечения ВСУ в результате кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания".
"Несмотря на то, что озвученные обвинения необоснованны и безосновательны, заявление Вячеслава Шаповалова об увольнении является достойным поступком в традициях европейской и демократической политики, демонстрация того, что интересы обороны выше, чем любые кабинеты или кресла", - отмечается на сайте министерства.
Напомним, на прошлой неделе СМИ опубликовали расследование, в котором утверждалось, что якобы Министерство обороны Украины закупает продукты питания для ВСУ по ценам, завышенным в 2-3 раза в сравнении с ценами в киевских супермаркетах. Подробнее о скандале - читайте в материале РБК-Украина.
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