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Минобороны уволило Лиева и отреагировало на информацию о паспорте РФ

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Киев, Пятница 03 февраля 2023 02:15
Минобороны уволило Лиева и отреагировало на информацию о паспорте РФ Фото: Александр Лиев (facebook.com/liievaleksandr)
Автор: Константин Широкун

В Минобороны Украині сообщили об увольнении Александра Лиева по собственному желанию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Вчера в СМИ появились сообщения о том, что якобы он ранее получил паспорт гражданина РФ.

"Каких-либо фактов, подтверждающих наличие у Александра Лиева другого гражданства, кроме украинского, в Минобороны не предоставлялось", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что на этапе трудоустройства и во время работы в оборонном ведомстве Лиев проходил соответствующие проверки. Так же, в порядке, действующем во время особого периода, в СБУ предоставлялись соответствующие материалы по доступу к государственной тайне. Никаких возражений от СБУ получено не было.

Отметим, что на днях Лиев попал в скандал. Активисты обвинили его в якобы поддержке российской оккупации Крыма. Лиеву вменяют якобы блокирование доступа украинских военных к маякам, призывы "услышать Крым" и поддержку "референдума" в Крыму.

Лиев был депутатом Верховной рады АР Крым пятого созыва, членом "Партии регионов", а также занимал должность министра туризма АР Крым. Летом 2022 года был назначен временным и.о. руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны. Этот департамент проводит закупки оборонного оборудования для ВСУ.

Ранее сообщалось, что 1 февраля, временно исполняющий обязанности руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Александр Лиев написал заявление об увольнении.

Также напомним, что 1 февраля, СБУ провели обыски у экс-чиновников Минобороны, замешанных в скандале с закупками.

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Министерство обороны Украины
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