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Скандал в Минобороны. Директора департамента закупок уволили, - нардеп

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Киев, Среда 25 января 2023 11:04
Скандал в Минобороны. Директора департамента закупок уволили, - нардеп Фото: директора департамента закупок Минобороны уволили с должности (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Директора департамента закупок Министерства обороны Богдана Хмельницкого уволили с должности. Он причастен к скандалу по поводу продуктовых закупок для военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу антикоррупционного комитета парламента Анастасию Радину в Facebook.

"Уволен директор департамента закупок Министерства обороны Хмельницкий и профильный заместитель министра Шаповалов", - отметила нардеп.

При этом она подчеркнула, что министр обороны "не имеет юридических претензий к автору журналистского расследования".

Также на заседании парламентского комитета представитель НАБУ сообщила, что было открыто уголовное производство из-за возможного злоупотребления служебным положением при заключении контрактов от 23 декабря 2022 года.

Напомним, Минобороны обратилось в СБУ и начало расследование из-за скандала с завышенными ценами во время закупок для военных.

Отметим, что вчера стало известно, что заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов подал в отставку.

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