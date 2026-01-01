Некоторые страны "Коалиции решительных" готовы к присутствию в Украине после перемирия, - Жовква
Среди стран "Коалиции решительных" есть те, кто готов к присутствию на территории Украины после установления перемирия. Это может быть не только военная помощь, но и оборудование, спутниковая связь или финансовая поддержка.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в телеэфире рассказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.
"Не можем раскрывать детали в прессу, но есть конкретное количество стран, которые говорят о том, что после установления мира они готовы размещать определенные виды своего присутствия", - сказал Жовква.
Он уточнил, что не все страны могут предоставить войска, но могут предоставлять оборудование, спутниковую связь или финансовую поддержку.
"Тот, кто по каким-то причинам не желает присутствовать как контингент, может предоставлять другие виды помощи", - добавил он, отметив концепцию "Boots and Flags on the Ground" - сапоги и флаги.
"Коалиция решительных" и гарантии безопасности
Ранее в Киеве обсуждали присутствие международного контингента в Украине с военными Франции и Великобритании.
Очередное заседание "Коалиции решительных" на уровне лидеров запланировано на январь во Франции. Перед тем 3 января советники по национальной безопасности стран "Коалиции" соберутся в Киеве для обсуждения дальнейших шагов.
Напомним, что в январе союзники Украины проведут встречу для окончательного согласования гарантий безопасности после прекращения огня. Во время переговоров также будут обсуждать возможность размещения иностранных войск на украинской территории.
По данным источников из Елисейского дворца, инициатива осуществляется в рамках "Коалиции решительных" - группы государств, готовых взять на себя конкретные обязательства по безопасности Украины после завершения активной фазы войны.
Также премьер-министр Польши Дональд Туск отметил, что США впервые готовы предоставить Украине гарантии безопасности, которые могут предусматривать присутствие американских военных на ее территории.