Некоторые страны "Коалиции решительных" готовы к присутствию в Украине после перемирия, - Жовква

Среди стран "Коалиции решительных" есть те, кто готов к присутствию на территории Украины после установления перемирия. Это может быть не только военная помощь, но и оборудование, спутниковая связь или финансовая поддержка.

Как сообщает РБК-Украина , об этом в телеэфире рассказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

"Не можем раскрывать детали в прессу, но есть конкретное количество стран, которые говорят о том, что после установления мира они готовы размещать определенные виды своего присутствия", - сказал Жовква.

Он уточнил, что не все страны могут предоставить войска, но могут предоставлять оборудование, спутниковую связь или финансовую поддержку.

"Тот, кто по каким-то причинам не желает присутствовать как контингент, может предоставлять другие виды помощи", - добавил он, отметив концепцию "Boots and Flags on the Ground" - сапоги и флаги.

"Коалиция решительных" и гарантии безопасности

Ранее в Киеве обсуждали присутствие международного контингента в Украине с военными Франции и Великобритании.

Очередное заседание "Коалиции решительных" на уровне лидеров запланировано на январь во Франции. Перед тем 3 января советники по национальной безопасности стран "Коалиции" соберутся в Киеве для обсуждения дальнейших шагов.