Деякі країни "Коаліції рішучих" готові до присутності в Україні після перемир’я, - Жовква

Серед країн "Коаліції рішучих" є ті, хто готовий до присутності на території України після встановлення перемир’я. Це може бути не лише військова допомога, а й обладнання, супутниковий зв’язок або фінансова підтримка.

Як повідомляє РБК-Україна , про це в телеефірі розповів заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

"Не можемо розкривати деталі в пресу, але є конкретна кількість країн, які говорять про те, що після встановлення миру вони готові розміщувати певні види своєї присутності", - сказав Жовква.

Він уточнив, що не всі країни можуть надати війська, але можуть надавати обладнання, супутниковий зв’язок або фінансову підтримку.

"Той, хто з якихось причин не бажає бути присутнім як контингент, може надавати інші види допомоги", - додав він, наголосивши на концепції "Boots and Flags on the Ground" - чоботи та прапори.

"Коаліція рішучих" та гарантії безпеки

Раніше у Києві обговорювали присутність міжнародного контингенту в Україні з військовими Франції та Британії.

Чергове засідання "Коаліції рішучих" на рівні лідерів заплановане на січень у Франції. Перед тим 3 січня радники з національної безпеки країн "Коаліції" зберуться в Києві для обговорення подальших кроків.