Деякі країни "Коаліції рішучих" готові до присутності в Україні після перемир’я, - Жовква

Україна, Четвер 01 січня 2026 18:55
Деякі країни "Коаліції рішучих" готові до присутності в Україні після перемир’я, - Жовква Фото: заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

Серед країн "Коаліції рішучих" є ті, хто готовий до присутності на території України після встановлення перемир’я. Це може бути не лише військова допомога, а й обладнання, супутниковий зв’язок або фінансова підтримка.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в телеефірі розповів заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

"Не можемо розкривати деталі в пресу, але є конкретна кількість країн, які говорять про те, що після встановлення миру вони готові розміщувати певні види своєї присутності", - сказав Жовква.

Він уточнив, що не всі країни можуть надати війська, але можуть надавати обладнання, супутниковий зв’язок або фінансову підтримку.

"Той, хто з якихось причин не бажає бути присутнім як контингент, може надавати інші види допомоги", - додав він, наголосивши на концепції "Boots and Flags on the Ground" - чоботи та прапори.

"Коаліція рішучих" та гарантії безпеки

Раніше у Києві обговорювали присутність міжнародного контингенту в Україні з військовими Франції та Британії.

Чергове засідання "Коаліції рішучих" на рівні лідерів заплановане на січень у Франції. Перед тим 3 січня радники з національної безпеки країн "Коаліції" зберуться в Києві для обговорення подальших кроків.

Нагадаємо, що в січні союзники України проведуть зустріч для остаточного узгодження гарантій безпеки після припинення вогню. Під час переговорів також обговорюватимуть можливість розміщення іноземних військ на українській території.

За даними джерел з Єлисейського палацу, ініціатива здійснюється в рамках "Коаліції рішучих" - групи держав, готових взяти на себе конкретні зобов’язання щодо безпеки України після завершення активної фази війни.

Також прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск зазначив, що США вперше готові надати Україні гарантії безпеки, які можуть передбачати присутність американських військових на її території.

