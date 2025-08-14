Девять лет в плену РФ: домой вернулся украинец, которого россияне схватили 17-летним
Во время обмена пленными и заключенными с Россией 14 августа домой вернулся Богдан Ковальчук, которого оккупанты схватили в возрасте 17 лет. Парень пробыл в плену более девяти лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Hromadske.
Изданию возвращение парня домой подтвердила его бабушка. По ее словам, они уже созвонились, вскоре женщина поедет в Киев встречать внука из плена.
Оккупанты схватили Ковальчука в 2016 году. На тот момент Богдану было 17 лет, он жил во временно оккупированной россиянами Ясиноватой. Ковальчук пытался выехать в Торецк (тогда еще Дзержинск), чтобы завершить обучение и получить диплом Украины. Но на блокпосту его схватили пророссийские террористы.
Ковальчука обвинили в якобы работе на Службу безопасности Украины, в частности в подрыве автомобилей и здания оккупационной "полиции", которую создали пророссийские террористы из организации "ДНР".
В 2018 году так называемый "суд" вынес парню "приговор" - приговорил его к 10 годам заключения и отправил в колонию во временно оккупированном Торезе. Украина добилась освобождения Ковальчука, как гражданского заложника российского режима. 14 августа его обменяли среди других более 80 граждан Украины.
Фото: Богдан Ковальчук незадолго до задержания (hromadske)
Напомним, что 14 августа из российского плена также вернули бывшего командира легендарного минного тральщика "Геническ" старшего мичмана Александра Бойчука. Корабль уничтожили оккупанты, а сам Бойчук в 2022 году попал в плен.
Обмен пленными 14 августа
Украина и Россия 14 августа провели очередной обмен пленными. Домой вернулось 84 украинца, среди которых как военные, так и гражданские. Особенность этого обмена - домой вернулось более 50 гражданских, многих удерживали в застенках РФ с 2014, 2015, 2016 и 2017 годов.
Интересно, что по данным СМИ, в течение войны через тайный канал Украина и Россия обменяли более 10 000 военнослужащих. Систематичность обменов делает этот канал уникальным явлением современной войны.