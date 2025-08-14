Девять лет в плену РФ: домой вернулся украинец, которого россияне схватили 17-летним

Во время обмена пленными и заключенными с Россией 14 августа домой вернулся Богдан Ковальчук, которого оккупанты схватили в возрасте 17 лет. Парень пробыл в плену более девяти лет.

Изданию возвращение парня домой подтвердила его бабушка. По ее словам, они уже созвонились, вскоре женщина поедет в Киев встречать внука из плена.

Оккупанты схватили Ковальчука в 2016 году. На тот момент Богдану было 17 лет, он жил во временно оккупированной россиянами Ясиноватой. Ковальчук пытался выехать в Торецк (тогда еще Дзержинск), чтобы завершить обучение и получить диплом Украины. Но на блокпосту его схватили пророссийские террористы.

Ковальчука обвинили в якобы работе на Службу безопасности Украины, в частности в подрыве автомобилей и здания оккупационной "полиции", которую создали пророссийские террористы из организации "ДНР".

В 2018 году так называемый "суд" вынес парню "приговор" - приговорил его к 10 годам заключения и отправил в колонию во временно оккупированном Торезе. Украина добилась освобождения Ковальчука, как гражданского заложника российского режима. 14 августа его обменяли среди других более 80 граждан Украины.

Фото: Богдан Ковальчук незадолго до задержания (hromadske)