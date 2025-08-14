ua en ru
Дев'ять років у полоні РФ: додому повернувся українець, якого росіяни схопили 17-річним

Україна, Четвер 14 серпня 2025 19:03
Дев'ять років у полоні РФ: додому повернувся українець, якого росіяни схопили 17-річним Фото: обмін полоненими 14 серпня (Координаційний штаб з поводження з військовополоненими)
Автор: Антон Корж

Під час обміну полоненими та ув'язненими з Росією 14 серпня додому повернувся Богдан Ковальчук, якого окупанти схопили у віці 17 років. Хлопець пробув у полоні понад дев'ять років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Hromadske.

Виданню повернення хлопця додому підтвердила його бабуся. За її словами, вони вже зідзвонилися, незабаром жінка поїде до Києва зустрічати онука з полону.

Окупанти схопили Ковальчука у 2016 році. На той момент Богдану було 17 років, він жив у тимчасово окупованій росіянами Ясинуватій. Ковальчук намагався виїхати в Торецьк (тоді ще Дзержинськ), щоб завершити навчання та отримати диплом України. Але на блокпосту його схопили проросійські терористи.

Ковальчука звинуватили у нібито роботі на Службу безпеки України, зокрема у підриві автомобілів та будівлі окупаційної "поліції", яку створили проросійські терористи з організації "ДНР".

У 2018 році так званий "суд" виніс хлопцю "вирок" - засудив його до 10 років ув'язнення та відправив у колонію в тимчасово окупованому Торезі. Україна домоглася звільнення Ковальчука, як цивільного заручника російського режиму. 14 серпня його обміняли серед інших понад 80 громадян України.

Дев'ять років у полоні РФ: додому повернувся українець, якого росіяни схопили 17-річнимФото: Богдан Ковальчук незадовго до затримання (hromadske)

Нагадаємо, що 14 серпня з російського полону також повернули колишнього командира легендарного мінного тральщика "Генічеськ" старшого мічмана Олександра Бойчука. Корабель знищили окупанти, а сам Бойчук у 2022 році потрапив у полон.

Обмін полоненими 14 серпня

Україна та Росія 14 серпня провели черговий обмін полоненими. Додому повернулося 84 українці, серед яких як військові, так і цивільні. Особливість цього обміну - додому повернулося понад 50 цивільних, багатьох утримували у катівнях РФ з 2014, 2015, 2016 та 2017 років.

Цікаво, що за даними ЗМІ, протягом війни через таємний канал Україна і Росія обміняли понад 10 000 військовослужбовців. Систематичність обмінів робить цей канал унікальним явищем сучасної війни.

Обмін полоненими Війна в Україні
