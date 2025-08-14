Обмен пленными: Юсов рассказал, как Украине удалось освободить более 50 гражданских
Во время сегодняшнего обмена Украине удалось вернуть из российского плена 51 гражданского. Чтобы достичь этого результата, украинская переговорная группа использовала все инструменты, в том числе международное посредничество.
Как сообщает РБК-Украина, об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов рассказал в эфире телемарафона.
"Подготовка именно к этому обмену длилась на самом деле долго, и это была сложная работа. Безусловно, и у врага есть какое-то свое видение и определенные точки, на которые надо давить. Украинская переговорная группа использовала все инструменты, в том числе международное посредничество для того, чтобы достичь этого результата", - рассказал Юсов.
Он отметил, что это не все кто находились в российской неволе. Работа продолжается и результат обязательно будет.
"Но сегодня учительница младших классов, предприниматели, которые были незаконно задержаны, безусловно, добровольцы и защитники, которые находились в российском плену. Каждая из этих историй - это история достоинства и человеческой борьбы за собственную страну и свободу. Такие обмены будут продолжаться", - добавил представитель ГУР.
Обмен пленными
Напомним, сегодня, 14 августа, между Украиной и РФ состоялся очередной обмен пленными.
Как заявил президент Владимир Зеленский, сегодня домой вернули 84 человека.
"Это и военные, и гражданские. Почти всем из них нужна медицинская помощь, значительная реабилитация", - отметил глава государства.
Как отметили в Координационном штабе сегодняшний обмен особенный тем, что среди возвращенных - порабощенные с 2014 года.
Всего это уже 67-й обмен пленными с Россией. В рамках которого из плена вернули 33 военных и 51 гражданского украинца.
Подробнее о сегодняшнем обмене пленными между Украиной и РФ - читайте в материале РБК-Украина.