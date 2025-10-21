ua en ru
Девять стран НАТО помогут Украине подготовить военную бригаду в Польше

Литва, Вторник 21 октября 2025 18:15
Девять стран НАТО помогут Украине подготовить военную бригаду в Польше Фото: украинские военные обучаются в Польше по стандартам НАТО (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Валерий Ульяненко

Министерство обороны Литвы сообщило о подписании меморандума о взаимопонимании между девятью странами-членами НАТО. Они будут помогать украинским военным с обучением в Польше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Lrt.

Работа учебного центра OP-LEGIO стартовала 1 октября в Польше - он расположен в 160 километрах от границы с Украиной. Инициативу возглавляет Норвегия, к ней присоединились Дания, Эстония, Исландия, Латвия, Польша, Литва, Финляндия и Швеция.

Страны будут помогать украинским военным учиться, а также предоставят вооружение и технику. Это позволит украинской бригаде подготовиться в соответствии с современными стандартами НАТО.

Литва предоставит в рамках этой инициативы мобильную учебную группу, учебные боеприпасы и гранаты. Страна также обеспечит украинских военных средствами борьбы с дронами и приборами ночного видения на сумму около 12 миллионов евро.

Литовское минобороны подчеркнуло, что продолжает оказывать военную поддержку Украине. В частности, страна возглавляет вместе с Исландией коалицию по разминированию, постоянно предоставляет саперным подразделениям Украины средства разминирования.

Также Литва в рамках пяти других коалиций предоставляет различную военную помощь от беспилотников до средств радиоэлектронной борьбы.

Страна выделила 20 млн евро на производство дальнобойных дронов и активно работает над созданием совместного производства с украинскими компаниями на территории Литвы.

Обучение украинских военных

Напомним, глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кая Каллас заявила, что европейские страны планируют отправить военных инструкторов в Украину.

Отметим, в апреле прошлого года бригада полиции "Лють" показала видео учений с инструкторами НАТО, где украинские военные смогли освоить различные виды вооружения.

РБК-Украина ранее писало, что Евросоюз готовится принять решение относительно проведения учений украинских военных на территории Украины.

НАТО Литва Польша Вооруженные силы Украины
