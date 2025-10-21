Дев'ять країн НАТО допоможуть Україні підготувати військову бригаду у Польщі

Міністерство оборони Литви повідомило про підписання меморандуму про взаєморозуміння між дев'ятьма країнами-членами НАТО. Вони допомагатимуть українським військовим із навчанням у Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Lrt .

Робота навчального центру OP-LEGIO стартувала 1 жовтня в Польщі - він розташований за 160 кілометрів від кордону з Україною. Ініціативу очолює Норвегія, до неї приєдналися Данія, Естонія, Ісландія, Латвія, Польща, Литва, Фінляндія та Швеція.

Країни допомагатимуть українським військовим навчатися, а також нададуть озброєння та техніку. Це дозволить українській бригаді підготуватися відповідно до сучасних стандартів НАТО.

Литва надасть в межах цієї ініціативи мобільну навчальну групу, навчальні боєприпаси та гранати. Країна також забезпечить українських військових засобами боротьби з дронами та приладами нічного бачення на суму близько 12 мільйонів євро.

Литовське міноборони наголосило, що продовжує надавати військову підтримку Україні. Зокрема, країна очолює разом з Ісландією коаліцію з розмінування, постійно надає саперним підрозділам України засоби розмінування.

Також Литва в межах п'яти інших коаліцій надає різну військову допомогу від безпілотників до засобів радіоелектронної боротьби.

Країна виділила 20 млн євро на виробництво далекобійних дронів і активно працює над створенням спільного виробництва з українськими компаніями на території Литви.