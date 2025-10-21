ua en ru
Вт, 21 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Дев'ять країн НАТО допоможуть Україні підготувати військову бригаду у Польщі

Литва, Вівторок 21 жовтня 2025 18:15
UA EN RU
Дев'ять країн НАТО допоможуть Україні підготувати військову бригаду у Польщі Фото: українські військові навчаються в Польщі за стандартами НАТО (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Валерій Ульяненко

Міністерство оборони Литви повідомило про підписання меморандуму про взаєморозуміння між дев'ятьма країнами-членами НАТО. Вони допомагатимуть українським військовим із навчанням у Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Lrt.

Робота навчального центру OP-LEGIO стартувала 1 жовтня в Польщі - він розташований за 160 кілометрів від кордону з Україною. Ініціативу очолює Норвегія, до неї приєдналися Данія, Естонія, Ісландія, Латвія, Польща, Литва, Фінляндія та Швеція.

Країни допомагатимуть українським військовим навчатися, а також нададуть озброєння та техніку. Це дозволить українській бригаді підготуватися відповідно до сучасних стандартів НАТО.

Литва надасть в межах цієї ініціативи мобільну навчальну групу, навчальні боєприпаси та гранати. Країна також забезпечить українських військових засобами боротьби з дронами та приладами нічного бачення на суму близько 12 мільйонів євро.

Литовське міноборони наголосило, що продовжує надавати військову підтримку Україні. Зокрема, країна очолює разом з Ісландією коаліцію з розмінування, постійно надає саперним підрозділам України засоби розмінування.

Також Литва в межах п'яти інших коаліцій надає різну військову допомогу від безпілотників до засобів радіоелектронної боротьби.

Країна виділила 20 млн євро на виробництво далекобійних дронів і активно працює над створенням спільного виробництва з українськими компаніями на території Литви.

Навчання українських військових

Нагадаємо, глава зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Кая Каллас заявила, що європейські країни планують відправити військових інструкторів в Україну.

Зазначимо, у квітні минулого року бригада поліції "Лють" показала відео навчань з інструкторами НАТО, де українські військові змогли опанувати різні види озброєння.

РБК-Україна раніше писало, що Євросоюз готується ухвалити рішення щодо проведення навчань українських військових на території України.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Литва Польща Збройні сили України
Новини
Воєнний стан і мобілізацію продовжили до лютого 2026 року: нові терміни
Воєнний стан і мобілізацію продовжили до лютого 2026 року: нові терміни
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію